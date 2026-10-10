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Oktoberfest-Fail
SRF-Moderator blamiert sich beim Anstich

Am Freitag fand die Eröffnung des Oktoberfests in Winterthur statt. Päddy Kälin hatte die Ehre, den Anstich des ersten Bierfasses zu machen – doch er scheiterte kläglich.
Publiziert: vor 1 Minute
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Bettina BrülhartVideo-Redaktorin Sport
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