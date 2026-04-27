Die Schweizer Fraktion bei der TSG Hoffenheim ist um einen Spieler reicher. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger Cajetan Lenz kommt für eine zweistellige Millionensumme aus der zweiten Bundesliga.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Albian Hajdari (22) und Leon Avdullahu (22) bekommen im Sommer neben Alessandro Vogt (21) noch einen weiteren neuen Schweizer Teamkollegen. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, verpflichtet die TSG Hoffenheim Cajetan Lenz vom VfL Bochum. Der 19-Jährige unterschreibt im Kraichgau demnach einen Vertrag bis 2031, als Ablöse sollen rund 10 Millionen Euro ins Ruhrgebiet fliessen.

Lenz wurde in Bochum geboren, weil sein Vater allerdings Schweizer ist, besitzt er neben dem deutschen auch den Schweizer Pass. Aufgelaufen ist er auf internationalem Level aber stets für den DFB – trotz Einladungen des SFV, für die Schweizer U21 zu spielen. «Ich habe mich jetzt für Deutschland entschieden. Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen», erklärte er im Dezember letzten Jahres gegenüber der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».

Für eine Partie für die deutsche U21 hat es bislang noch nicht gereicht, in der vergangenen Länderspielpause im März wurde er allerdings zum ersten Mal nominiert. Diese hat er sich mit einer starken Debüt-Saison im Profibereich verdient, in der er sich im defensiven Mittelfeld der Bochumer schnell zum Stammspieler entwickelte und bislang auf 32 Einsätze kommt. Drei weitere dürften dazu kommen, bevor er schon bald an der Seite von Hajdari, Avdullahu und Vogt auflaufen wird.

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