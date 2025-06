Das musst du zum Nations League Final Four wissen

Während die Schweiz in dieser Länderspielpause zwei Testspiele absolviert, steht für vier Nationen das Final-Four-Turnier in der Nations League an. Hier kommt alles, was du dazu wissen musst.

Darum gehts Nations League Final Four: Deutschland, Portugal, Spanien und Frankreich kämpfen um Titel

Cristiano Ronaldo mit 40 Jahren weiterhin im portugiesischen Kader dabei

Julian Sigrist Redaktor Sport

Wer spielt?

Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen zogen in die K.o.-Phase ein. In den Viertelfinals, welche im März gespielt wurden, schieden Italien, Dänemark, Kroatien und Holland aus. Im ersten Halbfinal trifft nun Deutschland auf Portugal, das die erste Ausgabe der Nations League gewinnen konnte. Im zweiten Halbfinal spielen die beiden letzten Gewinner, Spanien und Frankreich, gegeneinander.

Wann wird gespielt?

Während es im Viertelfinal noch ein Hin- und Rückspiel gab, wird ab dem Halbfinal nur noch eine Partie gespielt. Das Spiel zwischen Deutschland und Portugal findet am Mittwochabend (21 Uhr) statt, der zweite Halbfinal am Donnerstagabend (21 Uhr). Am Sonntag stehen dann das Spiel um Platz drei (15 Uhr) und der Final (20.45 Uhr) an.

Wo wird gespielt?

Weil das diesjährige Final-Four-Turnier in Deutschland stattfindet, haben unsere nördlichen Nachbarn zwei Heimspiele. Der erste Halbfinal und der Final finden in der Allianz Arena in München statt. Das Spiel zwischen Spanien und Frankreich sowie das Spiel um Platz drei werden in der MHPArena in Stuttgart gespielt.

Um was geht es?

Auf die Weltmeisterschaft 2026 hat das Final-Four-Turnier kaum einen Einfluss. Einzig wichtige Weltranglistenpunkte im Kampf um die Lostöpfe für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko werden vergeben. Ansonsten hat ein Gewinn der Nations League vor allem finanzielle Anreize. Während der Viertplatzierte auf ein Preisgeld von 6,7 Millionen Franken kommt, streicht der Sieger 10 Millionen ein.

Auf diese Spieler sollte man ein Auge haben

Neben den absoluten Top-Stars um Kylian Mbappé und Co. liegt bei Frankreich der Fokus auch auf dem CL-Final-Helden Désiré Doué. Ausserdem darf Rayan Cherki, der aktuell bei Manchester City gehandelt wird, auf sein Länderspiel-Debüt hoffen.

Bei Gegner Spanien werden einmal mehr alle Augen auf Lamine Yamal gerichtet sein. Im Schatten des 17-Jährigen wird Isco (33) nach über sechs Jahren sein Comeback im Nationaldress geben.

Im anderen Halbfinal liegt der Fokus bei den Deutschen aufgrund der Verletzung von Jamal Musiala (22) vor allem auf Florian Wirtz (22). Aber auch hier wurden zwei vielversprechende Debütanten nominiert: Stuttgarts Nick Woltemade (23) und der im Sommer zu Bayern wechselnde Tom Bischof (19).

Bei den Portugiesen heisst der Neue Rodrigo Mora (18) vom FC Porto. Der offensive Mittelfeldspieler kam bislang erst in der U17 Portugals zum Einsatz. Ausserdem ist auch mit 40 Jahren weiterhin Cristiano Ronaldo dabei.

Wer zeigt die Spiele?

Sowohl der Pay-TV-Sender Blue als auch SRF zwei übertragen alle vier Partien live.

