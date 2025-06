Basel und YB stehen nächste Saison sicher in einer europäischen Ligaphase. Doch in welcher? Und welche Gegner und Chancen haben Servette, Lugano und Lausanne? Die Antworten.

Darum gehts Zwei Schweizer Teams stehen sicher in einer Ligaphase: Basel und YB

Erstmals hat YB den besseren Uefa-Koeffizienten als der FCB

Basels Gegner könnte machbar sein, jener von Servette kaum

1 Basel

Der Meister spielt um die Champions League (CL). Und das direkt, denn er steht in den Playoffs zur Königsklasse. Und dies auf dem Champions-Weg, was bedeutet, dass man nicht auf einen Gegner der Top-Nationen treffen kann. Der FCB ist aktuell die Nummer 66 Europas und Stand jetzt ungesetzt. Das kann sich aber noch ändern, sollten drei Teams mit besserem Koeffizienten in der dritten Qualifikationsrunde hängen bleiben. Weshalb die möglichen FCB-Gegner schwierig abzusehen sind. Setzen sich alle höher dotierten Klubs durch, sind dies:

Bodö/Glimt

FC Kopenhagen

Roter Stern Belgrad

Ferencvaros Budapest

Celtic Glasgow

Je nach Ausgang der dritten Quali-Runde sind aber auch Klubs wie Maccabi Tel Aviv, Slovan Bratislava, Karabach, Ludogorez Rasgrad, Dynamo Kiew, Steaua Bukarest, Lech Posen, Olimpija Ljubljana, Malmö FF oder Sturm Graz möglich. Scheitert der FC Basel in den Playoffs, steht er in der Ligaphase der Europa League (EL).

2 Servette

Der Vizemeister steigt in der zweiten Quali-Runde für die Champions League ein, auf dem sogenannten Platzierungsweg (für Nicht-Meister). Und der ist happig! Klar ist: Überstehen die Grenats diese Runde, stehen sie auch sicher in einer Ligaphase. Im schlechteren Fall in jener zur Conference League (ConfL). Verlieren sie, geht es in die dritte EL-Quali-Runde. Die drei möglichen Gegner des ungesetzten Servette sind bereits bekannt. Es sind dies:

Glasgow Rangers

Red Bull Salzburg

Viktoria Pilsen

Überstehen die Genfer diese Runde, warten Benfica Lissabon, FC Brügge, Feyenoord Rotterdam oder Fenerbahce Istanbul. Sind sie auch hier siegreich, wartet in den Playoffs eines der obgenannten Teams. Zudem sind hier noch Panathinaikos Athen und Nizza möglich.

3 YB

Die Berner, die den Weg des Cupsiegers bestreiten (dieser Platz geht ja nicht an den Cupfinal-Verlierer, sondern an den Dritten der Super League), steigen in den Playoffs zur Europa League ein. YB hat als Nummer 62 von Europa erstmals einen besseren Koeffizienten als der FC Basel und ist in den Playoffs fix gesetzt. Mögliche Gegner sind:

Genk

Olimpija Ljubljana

Malmö FF

Rijeka

Vilnius

Genk

Pafos

Riga

Mostar

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Aberdeen

Sigma Olmütz

Samsunspor

Scheitert YB in diesen Playoffs, steht Gelbschwarz in der ConfL-Ligaphase.

4 Lugano

Die Tessiner starten in der zweiten Quali-Runde zur EL und sind da gesetzt. Die möglichen (stärkeren) Gegner sind Cluj, Hapoel Be’er Scheva, Besiktas Istanbul, Celje, Utrecht, Trnava, Banik Ostrava, Hibernian Edinburgh. Übersteht Lugano dieses Duell, geht es in die dritte EL-Quali-Runde, wo Lugano wahrscheinlich ungesetzt wäre. Die Währung dort heisst Schachtar Donezk, Braga, Thessaloniki, Midtjylland, Legia Warschau, Anderlecht oder Partizan Belgrad. Verlieren die Tessiner aber ihr Spiel in der zweiten Quali-Runde, gehts in die dritte Quali-Runde der ConfL. Um sich für die ConfL-Ligaphase zu qualifizieren, müsste Lugano diese Runde und die Playoffs überstehen. Gewinnen die Tessiner aber das Duell in der dritten EL-Quali-Runde, geht es in die EL-Playoffs. Bei einem Sieg heisst es: EL-Ligaphase. Bei einer Niederlage immerhin ConfL-Ligaphase. Verliert der FCL aber in der dritten EL-Quali-Runde, gehts in die ConfL-Playoffs.

5 Lausanne

Die Waadtländer steigen in der zweiten Runde der ConfL-Quali ein und sind da (sehr knapp) gesetzt. Sie müssen alle drei Runden überstehen, um sich für die Ligaphase zu qualifizieren. Der FC St. Gallen hat dies letzte Saison geschafft. Allerdings: Lausanne wird schon in der dritten Runde ungesetzt sein, weshalb als Gegner beispielsweise Alkmaar, Rapid Wien, Sparta Prag, Basaksehir, Besiktas Istanbul, Utrecht, AEK Athen, Hajduk Split, Maccabi Haifa oder Astana in Frage kommen. Und in den Playoffs gar Fiorentina, Nottingham Forest, Rayo Vallecano, Mainz oder Strassburg. Puh!