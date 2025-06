Der FC Basel krönt sich gegen Biel zum 14. Mal zum Schweizer Cupsieger. Der Sieg des Super-Ligisten über den Promotion-Ligisten hat auch Auswirkungen auf die Teilnahme an europäischen Wettbewerben.

1/6 Basel feiert seinen 14. Cuptitel. Foto: keystone-sda.ch

Was bedeutet der FCB-Sieg für die übrigen Super-Ligisten, die auf den Plätzen drei bis fünf waren? Nun: Auch in Lausanne können sie die Korken knallen lassen, denn die Waadtländer stehen nun in der Conference-League-Qualifikation.

YB darf die Quali für die Europa League bestreiten. Das war schon vorher klar. Aber weil die Berner als Meisterschafts-Dritter nun den Platz des Cupsiegers erben, steigen sie in den Playoffs ein, weshalb sie im schlechteren Fall fix in der Conference-League-Ligaphase stehen. Also brachte der Basler Sieg den Bernern sichere sechs, sieben Millionen Franken ein.

Und der Vierte, Lugano, steht nun in der Qualifikation für die Europa League statt für die Conference League.