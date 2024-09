Kosovo suspendiert Ex-FCB-Star und zwei weitere Spieler

Wirbel bei den Kosovaren vor dem Auswärtsspiel in der Nations League gegen Zypern. Drei gestandene Spieler wurden aus dem Kader gestrichen.

Waren sie in einem Nachtclub?

Edon Zhegrova und zwei weitere Spieler wurden beim Kosovo aus dem Nati-Lager geschmissen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Dicke Luft beim kosovarischen Fussballverband. Gleich drei Akteure werden mitten im Zusammenzug nach Hause geschickt.

In einer kurz gefassten Mitteilung gibt der Verband gemeinsam mit Ex-FCZ-Trainer Franco Foda, er ist seit Februar 2024 im Amt, ihre Suspendierung bekannt. Weil sie gegen «vom Verband festgelegte Regeln verstossen» hätten. Weitere Massnahmen könnten folgen.

Grund ist laut kosovarischen Medien der Besuch eines Nachtclubs bis 2 Uhr nachts vom Samstag auf den Sonntag. Mit Edon Zhegrova (25, ehemals FC Basel) und Arijanet Muric (25, bis zur U18 bei GC) sind auch zwei Spieler mit Schweizer Bezug betroffen. Zhegrova wehrte sich auf Instagram, als die Meldung die Runde machte, verbannte die Berichte ins Reich der Fake News und kündigte an, die Antwort auf dem Fussballplatz zu geben.

Auch Torhüter Arijanet Muric zeigt sich wenig einsichtig. In einer Fernsehsendung zitiert ihn ein kosovarischer Journalist, dass die Spieler wegen des Essens, nicht wegen der Party im Club gewesen seien. Der dritte suspendierte Spieler ist Freiburg-Spieler Florent Muslija (26). Während es für den Bundesliga-Akteur die erste disziplinarische Entgleisung ist, geraten Zhegrova und Muric nicht zum ersten Mal mit dem Verband aneinander.

Aufgebots-Zwist, Damen-Besuch, Suff-Aktion

Im Frühling letzten Jahres schrieb beispielsweise Zhegrova in einem öffentlichen Post, dass er «vielen im Verband ein Dorn im Auge» sei. Auslöser der Aussage war ein Streit um das Aufgebot des trickreichen Flügelstürmers. Weil ihm für eines von drei Spielen die Freigabe seines Klubs Lille gefehlt hatte, wurde er vom Verband für die anderen zwei übergangen, behauptete er zumindest.

Torhüter Muric, mit bisher 36 Länderspielen die sportliche Nummer 1 im Land, sorgte im Herbst 2020 für Negativ-Schlagzeilen, als er zu Pandemie-Zeiten unbewilligten Damen-Besuch im Teamhotel empfangen hatte. Etwa ein halbes Jahr später soll er sich in der ersten Nacht des Nati-Zusammenzugs dermassen betrunken haben, dass er danach noch benebelt im Training erschienen sei. Auch damals wurde Muric aus dem Kader gestrichen – ohne genauere Begründung und bleibende Konsequenzen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dies nach den jüngsten Ereignissen verändert. Sportlich wäre der Kosovo durchaus auf zwei seiner wertvollsten Spieler angewiesen. Bei der 0:3-Niederlage zum Auftakt in die Nations League gegen Rumänien standen die beiden noch in der Startelf. Am Montagabend gegen Zypern (ab 18 Uhr) sind sie nun zum Zuschauen verbannt.