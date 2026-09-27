DE
FR
Abonnieren
Serbien
Serbien
18:00
Niederlande
Niederlande
Zum Fussball-Kalender
Serbien
Serbien
Ab 18:00 Uhr
Vs
Niederlande
Niederlande
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Serbien - Niederlande

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Szymon
Marciniak
Polen
Anstoss
Sonntag
27. September 2026 um 18:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Serbien
Serbien
Holland
Holland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serbien
        Serbien
        Holland
        Holland