DE
FR
Abonnieren
Portugal
Portugal
20:45
Wales
Wales
Zum Fussball-Kalender
Portugal
Portugal
Ab 20:45 Uhr
Vs
Wales
Wales
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Portugal - Wales

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Donatas
Rumsas
Litauen
Anstoss
Donnerstag
24. September 2026 um 20:45 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Portugal
Portugal
Wales
Wales
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Portugal
        Portugal
        Wales
        Wales