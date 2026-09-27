DE
FR
Abonnieren
Norwegen
Norwegen
20:45
Portugal
Portugal
Zum Fussball-Kalender
Norwegen
Norwegen
Ab 20:45 Uhr
Vs
Portugal
Portugal
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Nations League
Norwegen - Portugal

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Sonntag
27. September 2026 um 20:45 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Norwegen
Norwegen
Portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Norwegen
        Norwegen
        Portugal
        Portugal