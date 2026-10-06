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Dzemaili über Knatsch:«Ronaldo muss selber merken, dass es vorbei ist»

Schlammschlacht um Superstar
Ronaldo-Vertraute gegen Portugal-Trainer – wer lügt?

Das Ronaldo-Lager wirft dem portugiesischen Nationalcoach vor, sein Wort mehrfach nicht gehalten zu haben. Dieser reagiert und bezichtigt die Ronaldo-Vertrauten der Lüge. Der Fall verkommt zu einer Schlammschlacht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Die Schlammschlacht um Ronaldo und Portugal-Trainer Jorge Jesus (r.) nimmt immer grössere Ausmasse an.
Foto: JOSE SENA GOULAO

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nach Ronaldos Rückzug wirft sein Lager Portugal-Trainer Wortbruch vor.
  • Piers Morgan spricht von Demütigung und falschen Zusagen.
  • Jesus bestreitet alles – Ronaldo schweigt bisher
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Cristiano Ronaldo (41) kündigte nach dem Verlassen des Zusammenzugs der Nationalmannschaft an, zu gegebener Zeit «die wahren Gründe» für seinen Rückzug bekanntzugeben. Solange dies nicht geschieht, sprechen andere über die möglichen Hintergründe.

So zum Beispiel der englische Star-Journalist Piers Morgan (61). Der Engländer verglich das Verhalten von Portugal-Trainer Jorge Jesus (72) mit Ronaldos Ex-Coach bei Manchester United. «Der Typ ist der portugiesische ten Hag. Er will sich einen Namen machen, indem er den harten Kerl raushängen lässt und mit schockierender Respektlosigkeit versucht, Ronaldo zu demütigen», schreibt Morgan am Montag auf X.

Zur Erinnerung: Morgan und Ronaldo gelten als Freunde. Als der Portugiese 2022 nach seiner Rückkehr zu ManUtd seinen Stammplatz verlor, ging er seinen damaligen Coach Erik ten Hag in einem TV-Interview mit Morgan hart an. «Ich habe keinerlei Respekt für ihn übrig, weil er mir gegenüber keinen Respekt zeigt», sagte Ronaldo damals.

«Es war abgemacht, dass er spielt»

Nach seinem X-Post legt Morgan in seinem Podcast «Football Uncensored» nach. Es sei klar abgesprochen gewesen, dass Ronaldo die ersten zwei Spiele gegen Wales und Norwegen spiele und dann gegen Dänemark und im Norwegen-Rückspiel geschont werde. Nach der Auswechslung gegen Wales, die schon für Ärger gesorgt habe, soll Jesus sich beim Superstar entschuldigt und beteuert haben, dass dies nicht mehr vorkomme.

«Aber er tut exakt das Gegenteil und macht einen auf ten Hag: Er versucht Ronaldo blosszustellen und ihn wieder in seine Schranken zu weisen, indem er sagt: ‹Alle Spieler sind mir wichtig, blabla› – was Ronaldo noch mehr auf die Palme brachte.»

Trotzdem habe Ronaldo aber akzeptiert, dass ihm der Coach gegen Norwegen nur einen Teileinsatz von 30 Minuten geben wollte. Dass sich der Rekordtorschütze dann 25 Minuten an der Seitenlinie aufwärmen musste, aber nicht eingewechselt wurde, habe das Fass dann zum Überlaufen gebracht – auch weil Jesus in der Öffentlichkeit mehrfach andere Aussagen getätigt habe als unter vier Augen. An einer Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte dieser, er wollte keine Einwechslung versprechen, da er nicht nach vergangenen Leistungen aufstelle. Es gebe aber keine Probleme zwischen Ronaldo und ihm. Wenig später reiste Ronaldo am Mittwoch in einem Privatjet ab.

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Jorge Jesus widerspricht vehement

Der portugiesische Sender CMTV berichtet derweil, dass sich Jesus weigerte, an besagter Pressekonferenz eine Entschuldigungserklärung zu verlesen, die ihm Simão Coutinho, der Sportchef von Ronaldos Saudi-Klub Al-Nassr, vorgelegt habe. Auch der spanische Journalist Edu Aguirre, der als Vertrauter Ronaldos gilt, erklärt in der spanischen Talkshow «El Chiringuito», dass der Trainer versprochen habe, sich öffentlich zu entschuldigen.

Dieser will von all dem aber nichts wissen. «Ich habe nie versprochen, mich öffentlich zu entschuldigen, das ist gelogen. Ich entschuldige mich bei niemandem», erklärt er, als er an der Pressekonferenz nach dem zweiten Sieg gegen Norwegen am Sonntag darauf angesprochen wird.

Die Aussagen gehen diametral auseinander, während die Fussballwelt auf Ronaldos «Wahrheit» wartet.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
6
9
2
England
England
3
8
6
3
Kroatien
Kroatien
3
-9
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
7
9
2
Slowenien
Slowenien
3
1
4
3
Schottland
Schottland
3
-1
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
3
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
8
7
2
Albanien
Albanien
3
4
6
3
Belarus
Belarus
3
2
4
4
San Marino
San Marino
3
-14
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Färöer
Färöer
1:0
4
1
6
3
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
0:1
4
-3
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
3
6
7
2
Estland
Estland
3
1
5
3
Luxemburg
Luxemburg
3
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
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