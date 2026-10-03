Cristiano Ronaldo hat die Portugiesen verlassen, doch der Streit mit Jorge Jesus beschäftigt die Nationalmannschaft weiter. Nun beziehen auch andere Trainer und Portugals Spieler Stellung.

Lynn Piubel

Jorge Jesus (72) bleibt im Ronaldo-Streit bei seiner Haltung. Nach Portugals 4:2 gegen Dänemark in Kopenhagen sagte der Nationaltrainer: «Ich bin entspannt und habe ein völlig reines Gewissen. Ich verstecke mich nicht davor.» Es gibt Spieler mit Status, das sei glasklar. «Niemand kann Cristiano nehmen, was er repräsentiert. Er ist eine Ikone, das steht ausser Frage.» Jesus betont aber, dass Cristiano Ronaldo (41) wegen seiner Karriere zwar einen besonderen Status habe, daraus aber keine Sonderregeln entstehen dürften.

Eine Spaltung des Teams sieht Jesus nicht: «Was passiert ist, bringt unsere Gruppe nicht auseinander. Es gibt keinen Grund, weshalb das Team nicht hinter mir stehen sollte.»

Für Jesus ist der Erfolg wichtiger als das Treiben letzter Woche.

Und er bekommt Rückendeckung aus der Mannschaft. Stürmer Ramos sagt: «Die Situation von Cristiano Ronaldo beeinflusst uns nicht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und das haben wir getan.» Der Trainer sei «eine grosse Hilfe. Wir haben eine klare Spielidee und wissen genau, wo jeder Mitspieler steht.»

Deutlich wurde auch Vitinha (26). Der Mittelfeldspieler sprach nach dem 4:2 gegen Dänemark von Portugals bisher bestem Spiel unter Jesus: «Wir haben eine fantastische Leistung gezeigt und das ist alles der Verdienst des Trainers.»

Am Sonntag wartet in Porto gegen Norwegen der nächste Härtetest. Danach dürfte es spannend werden: Jesus hat angekündigt, sich dann ausführlicher zum Ronaldo-Streit zu äussern.

Finnland-Coach macht sich über CR7 lustig

Für Aufsehen abseits des Portugal-Camps sorgte derweil Jacob Friis (49). Der finnische Nationaltrainer sagte vor dem Nations-League-Spiel gegen Albanien: «Gestern ist keiner unserer Spieler mit einem Privatjet abgereist, also sind alle einsatzbereit.» Eine Anspielung auf Ronaldos vorzeitige Abreise aus dem Portugal-Camp – eben via Privatjet.