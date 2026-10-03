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«Ich habe ein reines Gewissen»
Portugal-Coach Jesus über Ronaldo-Streit

Cristiano Ronaldo hat die Portugiesen verlassen, doch der Streit mit Jorge Jesus beschäftigt die Nationalmannschaft weiter. Nun beziehen auch andere Trainer und Portugals Spieler Stellung.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Portugal-Coach Jorge Jesus lässt sich vom Ronaldo-Streit nicht ablenken.
Foto: Kristian Tuxen Ladegaard Berg
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Lynn Piubel

Jorge Jesus (72) bleibt im Ronaldo-Streit bei seiner Haltung. Nach Portugals 4:2 gegen Dänemark in Kopenhagen sagte der Nationaltrainer: «Ich bin entspannt und habe ein völlig reines Gewissen. Ich verstecke mich nicht davor.» Es gibt Spieler mit Status, das sei glasklar. «Niemand kann Cristiano nehmen, was er repräsentiert. Er ist eine Ikone, das steht ausser Frage.» Jesus betont aber, dass Cristiano Ronaldo (41) wegen seiner Karriere zwar einen besonderen Status habe, daraus aber keine Sonderregeln entstehen dürften.

Eine Spaltung des Teams sieht Jesus nicht: «Was passiert ist, bringt unsere Gruppe nicht auseinander. Es gibt keinen Grund, weshalb das Team nicht hinter mir stehen sollte.»

Für Jesus ist der Erfolg wichtiger als das Treiben letzter Woche.

Und er bekommt Rückendeckung aus der Mannschaft. Stürmer Ramos sagt: «Die Situation von Cristiano Ronaldo beeinflusst uns nicht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und das haben wir getan.» Der Trainer sei «eine grosse Hilfe. Wir haben eine klare Spielidee und wissen genau, wo jeder Mitspieler steht.»

Deutlich wurde auch Vitinha (26). Der Mittelfeldspieler sprach nach dem 4:2 gegen Dänemark von Portugals bisher bestem Spiel unter Jesus: «Wir haben eine fantastische Leistung gezeigt und das ist alles der Verdienst des Trainers.»

Am Sonntag wartet in Porto gegen Norwegen der nächste Härtetest. Danach dürfte es spannend werden: Jesus hat angekündigt, sich dann ausführlicher zum Ronaldo-Streit zu äussern.

Finnland-Coach macht sich über CR7 lustig

Für Aufsehen abseits des Portugal-Camps sorgte derweil Jacob Friis (49). Der finnische Nationaltrainer sagte vor dem Nations-League-Spiel gegen Albanien: «Gestern ist keiner unserer Spieler mit einem Privatjet abgereist, also sind alle einsatzbereit.» Eine Anspielung auf Ronaldos vorzeitige Abreise aus dem Portugal-Camp – eben via Privatjet.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
2
7
2
Belgien
Belgien
3
4
6
3
Italien
Italien
3
1
4
4
Türkei
Türkei
3
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
2
7
2
Niederlande
Niederlande
3
1
5
3
Deutschland
Deutschland
3
1
4
4
Serbien
Serbien
3
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
4
9
2
Dänemark
Dänemark
3
-1
3
3
Norwegen
Norwegen
3
-1
3
4
Wales
Wales
3
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
3
4
7
2
Ukraine
Ukraine
3
-2
4
3
Ungarn
Ungarn
3
0
4
4
Georgien
Georgien
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
3
4
7
2
Kosovo
Kosovo
3
-1
4
3
Irland
Irland
3
2
4
4
Israel
Israel
3
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
3
7
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
2
5
3
Polen
Polen
3
4
4
4
Rumänien
Rumänien
3
-9
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
3
3
9
2
Zypern
Zypern
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-1
3
4
Lettland
Lettland
3
-3
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
3
Färöer
Färöer
3
0
3
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
2
1
4
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
0
2
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
In diesem Artikel erwähnt
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Portugal
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