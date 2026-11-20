Die Nations League geht in die entscheidende Phase. am Freitag sind in Nyon VD die Viertelfinals ausgelost worden und hält mehrere Kracher bereit.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Für die Schweizer Nati ist die aktuelle Nations-League-Kampagne mit der souveränen Rückkehr in die Liga A seit dieser Woche abgeschlossen. Für mehrere Teams geht es jetzt aber noch um alles.

Die Auslosung zwischen den Gruppensiegern und den Zweitplatzierten der Liga A haben folgende Viertelfinal Kracher im Kampf um den Titel in der Nations League ergeben: Spanien trifft auf Frankreich, Norwegen muss gegen England ran und die Niederlande bekommts mit Portugal zu tun. Für die unter Trainer Jürgen Klopp (59) zuletzt wiedererstarkten Deutschen gilts im Viertelfinal gegen Belgien ernst.

Die Viertelfinal-Partien sind im Zeitraum zwischen dem 25. und dem 30. März 2027 angesetzt, wobei die Gruppensieger jeweils im Rückspiel Heimrecht haben. Das Final-Turnier der Nations League findet dann vom 7. bis 13. Juni statt. Austragungsort ist noch unklar.

Ebenfalls bekannt sind nun auch die Playoff-Duelle, bei denen es um den Verbleib respektive um den Aufstieg in den jeweiligen Ligen geht. Hier kommt es zu folgenden Duellen:

Playoffs Liga A/B:

Bosnien-Herzegowina – Dänemark

Ungarn – Serbien

Irland – Kroatien

Slowenien – Wales

Playoffs Liga B/C:

Zypern – Nordmazedonien

Estland – Rumänien

Färöer-Inseln – Georgien

Belarus – Island

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