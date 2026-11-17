Die 5:0-Gala gegen Holland lässt Fussball-Deutschland nach dem letzten WM-Debakel wieder träumen. Dafür verantwortlich sind auch vier Talente, die unter Jürgen Klopp in der DFB-Elf debütierten – ein Überblick.

Darum gehts Deutschland gewinnt 5:0 gegen Holland und schöpft nach dem WM-Debakel wieder Hoffnung

Scherhant trifft früh, Gruda glänzt unter Klopp mit Toren und Assists auf den Flügeln

Treu stärkt die Defensive, Ebnoutalib belebt nach Einwechslung die Offensive gegen Holland

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Derry Scherhant

Er steht am Anfang des deutschen Fabel-Auftritts in Berlin: Mit einer schönen Einzelleistung und einem wuchtigen Abschluss in die obere rechte Torecke erzielt Derry Scherhant (24) am Montag das herrliche 1:0 – keine schlechte Torpremiere im Trikot der DFB-Elf. «Es ist echt surreal», meint der Flügelstürmer nach dem Spiel in seiner Heimatstadt. Noch vor wenigen Jahren habe ihm kaum jemand eine Profi-Karriere zugetraut. Tatsächlich ist Scherhant ein relativer Spätzünder: Erst vor rund einem Jahr wechselt er von Zweitligist Hertha BSC zu Freiburg in die Bundesliga. Im vergangenen Oktober gab er sein Debüt im Nationalteam – und scheint unter Klopp auf dem linken Flügel gesetzt zu sein: In den letzten vier DFB-Spielen stand er jeweils in der Startelf.

Philipp Treu

Wie Scherhant gehört Rechtsverteidiger Philipp Treu (25) zur Freiburger Equipe, die in dieser Bundesliga-Saison bislang als erste Verfolgerin des Spitzenduos Bayern/BVB überzeugt. Mit seiner fleissigen Defensivarbeit ist er für seine Gegenspieler auch im Nationalteam kaum zu überwinden: In den bislang fünf Partien mit ihm in der Startelf kassierte Deutschland nur zwei Gegentore. Dass das Klopp-Team damit die beste Defensive in der A-Liga der Nations League stellt, hat also auch viel mit Treu zu tun – in Deutschland wird er nicht nur wegen seines Vornamens bereits mit Philipp Lahm, einem seiner bekanntesten Vorgänger auf der rechten Abwehrseite und 2014 Captain des deutschen Weltmeister-Teams, verglichen.

Brajan Gruda

Von den zahlreichen Debütanten unter Klopp in diesem Nations-League-Herbst brauchte Brajan Gruda (22) besonders viel Geduld. Der Offensivspieler von RB Leipzig ist bereits im September für den ersten Zusammenzug unter dem neuen Bundestrainer aufgeboten worden, hat dann aber verletzt absagen müssen. So verschiebt sich sein erster Auftritt für die DFB-Elf auf den November – doch das Warten hat sich gelohnt: Gruda schlägt ein wie eine Granate. Gerade einmal 50 Minuten benötigt er bei seinem Debüt gegen Serbien für sein erstes Länderspiel-Tor, ehe bei der Gala gegen Holland mit einem weiteren Tor und zwei Assists der nächste Glanzauftritt folgt. Gemeinsam mit Scherhant bildet er eine Flügelzange, die auch Klopp verzückt: «Die können beide kicken, lieber Himmel», schwärmt der Bundestrainer nach dem Holland-Spiel.

Younes Ebnoutalib

Er ist Deutschlands fussballerischer Aufsteiger schlechthin: Vor nicht einmal zwei Jahren kickte Younes Ebnoutalib (23) noch beim FC Giessen in der viertklassigen Regionalliga Südwest, ehe er via Elversberg Anfang 2026 den Sprung zu Eintracht Frankfurt schaffte. Gleich im ersten Bundesliga-Spiel gelang ihm da ein Tor gegen Borussia Dortmund. Und gerade einmal sieben Partien in der deutschen Top-Liga später – einen Grossteil der Rückrunde verpasste Ebnoutalib verletzt – flatterte Mitte September Klopps erstes DFB-Aufgebot ins Haus. Im Nationalteam wartet der grossgewachsene Stürmer auch nach drei Einsätzen zwar noch auf sein erstes Tor, belebt aber gegen Holland das deutsche Offensivspiel: Drei der fünf Tore fallen nach seiner Einwechslung nach rund einer Stunde. Neben Kai Havertz (27) und Niclas Füllkrug (33) weiss Klopp also noch einen dritten starken Mittelstürmer in seinem Kader.

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