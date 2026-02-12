Eine spanische Stürmerlegende kommt auf die Bühne
Der ehemalige spanische Nationalspieler Fernando Llorente betritt die Bühne. Der WM- und EM-Gewinner von 2010 und 2012 spielte für Vereine wie Athletic Bilbao, Juventus Turin und Sevilla und bringt seine Erfahrung aus über 300 Pflichtspielen ein. Llorente wird die Auslosung begleiten.
Die Auslosung beginnt mit Liga D
Mbo Mpenza zieht als erstes Team Gibraltar oder Lettland, die sich noch in den Playoffs gegen Litauen behaupten müssen. Danach folgt die Auslosung von Malta oder Luxemburg, ebenfalls noch in den Playoffs, gegen Aserbaidschan. Zudem trifft Andorra auf unseren Nachbarn Liechtenstein.
Erklärung zur Auslosung
Jetzt gibt es eine Erklärung, wie die Auslosung abläuft: Welche Teams aus welchen Töpfen gezogen werden und wie die Gruppenphase funktioniert. Wenn du noch mehr Details willst klicke hier.
Marchetti begrüsst das Publikum
Giorgio Marchetti, Sportfunktionär bei der Uefa, kommt auf die Bühne und spricht über die Bedeutung und Spannung im europäischen Fussball. Er erinnert an San Marinos ersten Sieg, preist die Wettbewerbe der Uefa an und untermauert seine Aussagen mit Zahlen und Fakten zur Entwicklung des europäischen Fussballs.
Gastauftritt von Mbo Mpenza
Auf die Bühne kommt Mbo Mpenza, ehemaliger belgischer Nationalspieler und Stürmer. Er spielte für Vereine wie Standard Lüttich, Anderlecht und Sporting Lissabon und bestritt 56 Länderspiele für Belgien. Historisch besonders: Mpenza war der erste schwarze Spieler im belgischen Nationalteam. Er freut sich sehr auf die Auslosung und würde gerne selber noch spielen: «Jetzt bin ich zu alt.»
Rückblick auf die letztjährige Kampagne
Ein Video zeigt die Highlights der vergangenen Nations-League-Kampagne, die Portugal für sich entscheiden konnte. Viele Tore, spektakuläre Spielzüge und grosse Emotionen werden noch einmal erlebbar – ein Rückblick auf eine packende Nations-League-Saison.
Moderatoren eröffnen den Abend
Seema Jaswal und Pedro Pinto begrüssen das Publikum und führen durch den Abend. Sie bedanken sich bei der Tanzgruppe «The Blackouts», die mit ihrer LED- und Neon-Performance die Show eröffneten und für spektakuläre Lichteffekte sorgten.
LED-Show zum Start
Zum Auftakt gibt es eine LED-Neon-Show: Tänzer in leuchtenden Kostümen und mit LED-Fingerspitzen bewegen sich synchron zur Musik. UV-Licht und programmierte Effekte lassen Figuren, Tore und Spielzüge im Dunkeln lebendig werden – eine dynamische Mischung aus Tanz, Licht und Fussball-Action.
Mögliche Nati-Gegner nach Topf
Die Auslosung der Nations League 2026/27 startet bald in Brüssel. Die Schweiz spielt in Liga B und bekommt einen Gegner aus jedem der vier Lostöpfe.
Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel
Topf 2: Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine
Topf 3: Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien
Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo
Jede Gruppe enthält am Ende ein Team aus jedem Topf. Die Nati bestreitet sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November. Ziel ist der direkte Wiederaufstieg in Liga A.
Ausgangslage vor der Nati-Auslosung
Die Schweiz startet erstmals in Liga B der Nations League. Nach dem Abstieg 2024 kämpft die Nati um den direkten Wiederaufstieg. Insgesamt stehen sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November an. Spannung garantiert.
