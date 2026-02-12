Mögliche Nati-Gegner nach Topf

Die Auslosung der Nations League 2026/27 startet bald in Brüssel. Die Schweiz spielt in Liga B und bekommt einen Gegner aus jedem der vier Lostöpfe.

Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel

Topf 2: Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine

Topf 3: Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien

Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo

Jede Gruppe enthält am Ende ein Team aus jedem Topf. Die Nati bestreitet sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November. Ziel ist der direkte Wiederaufstieg in Liga A.