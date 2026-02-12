DE
Auslosung in Brüssel
Auf wen trifft die Schweizer Nati in der Nations League?

Heute Abend ab 18 Uhr zieht die UEFA in Brüssel die Gruppen der Nations League 2026/27. Die Schweiz startet in Liga B, kämpft um den Wiederaufstieg und könnte auf Länder wie Schweden oder Kosovo treffen. Hier tickern wir live die Auslosung der Nati.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Auf wen wohl die Schweiz trifft?
Foto: UEFA via Getty Images
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport
vor 4 Minuten

Eine spanische Stürmerlegende kommt auf die Bühne

Der ehemalige spanische Nationalspieler Fernando Llorente betritt die Bühne. Der WM- und EM-Gewinner von 2010 und 2012 spielte für Vereine wie Athletic Bilbao, Juventus Turin und Sevilla und bringt seine Erfahrung aus über 300 Pflichtspielen ein. Llorente wird die Auslosung begleiten.

vor 9 Minuten

Die Auslosung beginnt mit Liga D

Mbo Mpenza zieht als erstes Team Gibraltar oder Lettland, die sich noch in den Playoffs gegen Litauen behaupten müssen. Danach folgt die Auslosung von Malta oder Luxemburg, ebenfalls noch in den Playoffs, gegen Aserbaidschan. Zudem trifft Andorra auf unseren Nachbarn Liechtenstein.

vor 14 Minuten

Erklärung zur Auslosung

Jetzt gibt es eine Erklärung, wie die Auslosung abläuft: Welche Teams aus welchen Töpfen gezogen werden und wie die Gruppenphase funktioniert. Wenn du noch mehr Details willst klicke hier.

vor 16 Minuten

Marchetti begrüsst das Publikum

Giorgio Marchetti, Sportfunktionär bei der Uefa, kommt auf die Bühne und spricht über die Bedeutung und Spannung im europäischen Fussball. Er erinnert an San Marinos ersten Sieg, preist die Wettbewerbe der Uefa an und untermauert seine Aussagen mit Zahlen und Fakten zur Entwicklung des europäischen Fussballs.

vor 18 Minuten

Gastauftritt von Mbo Mpenza

Auf die Bühne kommt Mbo Mpenza, ehemaliger belgischer Nationalspieler und Stürmer. Er spielte für Vereine wie Standard Lüttich, Anderlecht und Sporting Lissabon und bestritt 56 Länderspiele für Belgien. Historisch besonders: Mpenza war der erste schwarze Spieler im belgischen Nationalteam. Er freut sich sehr auf die Auslosung und würde gerne selber noch spielen: «Jetzt bin ich zu alt.»

vor 22 Minuten

Rückblick auf die letztjährige Kampagne

Ein Video zeigt die Highlights der vergangenen Nations-League-Kampagne, die Portugal für sich entscheiden konnte. Viele Tore, spektakuläre Spielzüge und grosse Emotionen werden noch einmal erlebbar – ein Rückblick auf eine packende Nations-League-Saison.

vor 24 Minuten

Moderatoren eröffnen den Abend

Seema Jaswal und Pedro Pinto begrüssen das Publikum und führen durch den Abend. Sie bedanken sich bei der Tanzgruppe «The Blackouts», die mit ihrer LED- und Neon-Performance die Show eröffneten und für spektakuläre Lichteffekte sorgten.

vor 26 Minuten

LED-Show zum Start

Zum Auftakt gibt es eine LED-Neon-Show: Tänzer in leuchtenden Kostümen und mit LED-Fingerspitzen bewegen sich synchron zur Musik. UV-Licht und programmierte Effekte lassen Figuren, Tore und Spielzüge im Dunkeln lebendig werden – eine dynamische Mischung aus Tanz, Licht und Fussball-Action.

vor 30 Minuten

Mögliche Nati-Gegner nach Topf

Die Auslosung der Nations League 2026/27 startet bald in Brüssel. Die Schweiz spielt in Liga B und bekommt einen Gegner aus jedem der vier Lostöpfe.

Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel
Topf 2: Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine
Topf 3: Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien
Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo

Jede Gruppe enthält am Ende ein Team aus jedem Topf. Die Nati bestreitet sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November. Ziel ist der direkte Wiederaufstieg in Liga A.

vor 31 Minuten

Ausgangslage vor der Nati-Auslosung

Die Schweiz startet erstmals in Liga B der Nations League. Nach dem Abstieg 2024 kämpft die Nati um den direkten Wiederaufstieg. Insgesamt stehen sechs Gruppenspiele zwischen Ende September und Mitte November an. Spannung garantiert.

Schweiz
Schweiz
Kosovo
Kosovo
Schweden
Schweden
