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Nati nach Aufstieg in Feierlaune
«Dürfen uns ein Bier oder einen Schluck Rotwein gönnen»

Die Schweiz steigt dank eines torlosen Unentschiedens in Slowenien in Liga A der Nations League auf. Aus diesem Anlass liegt für Michel Aebischer auch ein Bier drin, wie er im Interview verrät. Auch Gregor Kobel ist nicht unzufrieden mit der Leistung der Nati.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Lucas WerderReporter Fussball
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Hier deinem Team folgen
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
Italien
5
5
10
2
Frankreich
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
Belgien
5
2
9
4
Türkei
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
9
11
2
Griechenland
Griechenland
5
-5
8
3
Deutschland
Deutschland
5
3
8
4
Serbien
Serbien
5
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
9
15
2
England
England
5
12
12
3
Kroatien
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
10
13
2
Slowenien
Slowenien
5
2
8
3
Schottland
Schottland
5
-1
7
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
-11
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
5
7
12
2
Belarus
Belarus
5
5
10
3
Finnland
Finnland
5
5
7
4
San Marino
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
Zypern
5
2
8
3
Armenien
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
5
7
11
2
Moldawien
Moldawien
5
-4
7
3
Färöer
Färöer
5
0
5
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-3
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
5
11
11
2
Estland
Estland
5
2
9
3
Bulgarien
Bulgarien
5
-7
4
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-6
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Andorra
Andorra
4
0
4
3
Gibraltar
Gibraltar
3
-2
2
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
2
8
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-3
1
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