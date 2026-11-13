Nati nach Aufstieg in Feierlaune «Dürfen uns ein Bier oder einen Schluck Rotwein gönnen»

Die Schweiz steigt dank eines torlosen Unentschiedens in Slowenien in Liga A der Nations League auf. Aus diesem Anlass liegt für Michel Aebischer auch ein Bier drin, wie er im Interview verrät. Auch Gregor Kobel ist nicht unzufrieden mit der Leistung der Nati.