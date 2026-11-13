Lucas WerderReporter Fussball
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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
5
5
10
2
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
5
2
9
4
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
5
9
11
2
Griechenland
5
-5
8
3
Deutschland
5
3
8
4
Serbien
5
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
5
9
15
2
England
5
12
12
3
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
4
0
6
3
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
5
10
13
2
Slowenien
5
2
8
3
Schottland
5
-1
7
4
Nordmazedonien
5
-11
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
4
2
5
4
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
4
3
4
4
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
5
7
12
2
Belarus
5
5
10
3
Finnland
5
5
7
4
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
5
2
8
3
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
5
7
11
2
Moldawien
5
-4
7
3
Färöer
5
0
5
4
Kasachstan
5
-3
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
5
11
11
2
Estland
5
2
9
3
Bulgarien
5
-7
4
4
Luxemburg
5
-6
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
3
2
7
2
Andorra
4
0
4
3
Gibraltar
3
-2
2
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
4
2
8
2
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
3
-3
1