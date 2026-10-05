Stotter-Start für Klopp – und trotzdem ein Lob

Mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp wurde in Deutschland wieder die Fussball-Euphorie entfacht. Die Realität dämpft diese ein. Und dennoch ist vor allem eine DFB-Legende vom neuen Coach angetan.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp hat die ersten vier Spiele als DFB-Coach hinter sich

Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage lautet die durchzogene Bilanz

Von Deutschland-Legende Lothar Matthäus gibts dennoch ein Lob für Klopp

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach dem bitteren Ausscheiden im WM-Sechzehntelfinal musste Julian Nagelsmann (39) den Posten als deutscher Bundestrainer räumen. Ein neuer Mann an der Seitenlinie soll den vierfachen Weltmeister zurück in die Erfolgsspur führen. Als Nachfolger wurde Jürgen Klopp (59) verpflichtet. Und mit ihm eine neue Euphorie entfacht.

Vor seinem Debüt gegen Holland titelte «Bild»: «Heute schlägt unser Fussball-Herz Klopp, Klopp, Klopp!» Dieses Herzklopfen ist nach den vier Auftritten in dieser Länderspielpause nicht mehr ganz so heftig. Am Tag nach dem 0:0 gegen Griechenland schreibt «Bild» von «Klopps Stotter-Start». Der Grund: Aus den ersten vier Spielen resultiert nur ein Sieg, daneben gibts zwei Unentschieden sowie eine Niederlage.

Als erster Bundestrainer seit über 60 Jahren holt Klopp aus den ersten beiden Spielen keinen Sieg. Er wäre gar der erste gewesen, der gleich drei Mal ohne Vollerfolg bleibt. Das kann sein Team verhindern. Die Euphorie-Flamme lodert kurzzeitig wieder stärker – bis zur Nullnummer gegen Griechenland. Das zeigt sich auch an der Einschaltquote. Denn im vierten Spiel schauen in Deutschland erstmals unter 10 Millionen vor den Fernsehern zu, wie die Klopp-Elf kickt.

«Klopp nimmt die Leute mit»

Mit dem, was seine Spieler auf dem Rasen zeigen, kann Klopp bisher nicht überzeugen. Dafür mit seinem Auftreten. Von diesem ist etwa DFB-Legende Lothar Matthäus (65) ganz angetan. «KIopp nimmt die Leute mit, Nagelsmann brachte sie gegen sich auf», sagt er gegenüber «Bild». «Da sich Klopp immer vor seine Spieler stellt, gewinnt er sie für sich. Nagelsmann hat mit seiner Art, seine Mannschaft nach dem Spiel zu kritisieren, viele seiner Spieler verloren.»

Als Beispiel nennt Matthäus etwa Klopps Umgang mit Deniz Undav (30). Er hat ihn trotz 44-Mann-Kader daheim gelassen, aber ganz offen erklärt, was die Gründe dafür sind. «Damit können Fans wie Spieler umgehen», meint Matthäus. Nagelsmanns Umgang konnten derweil viele nicht verstehen. «Klopp lebt den Respekt für seine Spieler vor, Nagelsmann tat das nicht.»

In den ersten vier Spielen hat Klopp mit einem 4-3-3-System ein Grundgerüst geschaffen und dank seines XXL-Kaders viele Spieler kennengelernt. «Ich wollte etwas anschieben, das habe ich auf jeden Fall gesehen», sagt er nach dem Griechenland-Spiel. «Harte Arbeit, viele Informationen, das Talent läuft den Jungs aus den Ohren raus.»

Ausgang in der Nations League offen

Nun muss er an den Feinheiten arbeiten. Dazu gehört auch das Aussortieren, denn der DFB-Coach hat bereits angekündigt, dass für seinen nächsten Zusammenzug Anfang November nicht mehr so viele Namen auf der Kaderliste stehen werden.

Ob Deutschland die Viertelfinal-Quali schafft, wird sich zeigen. Dafür muss man Platz 1 oder 2 belegen – dort sind aktuell Holland und Serbien mit jeweils acht Punkten klassiert. Da nur die zwei besseren Gruppendritten der vier Vierergruppen fix in der Liga A bleiben, könnte es gar in die Relegation gegen einen Zweitplatzierten der Liga B gehen. Danach sieht es aktuell nicht aus – Deutschland ist mit fünf Punkten der beste der vier Gruppendritten.

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