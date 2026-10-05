Joshua Kimmich hat nur zwei der vier Nations-League-Partien der Deutschen absolviert. Ein bewusster Entscheid des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. In Deutschland sorgt die Rolle des DFB-Captains dennoch für eine grosse Diskussion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Klopp bot 44 Profis in zwei DFB-Kadern auf

Kimmich spielte zweimal; ohne ihn gab es vier Punkte

Legenden sehen ihn gefordert, Klopp betont Kaderbreite

Cédric Heeb Redaktor Sport

44 Spieler hat Jürgen Klopp für seine ersten Länderspiele nominiert und sie in zwei Kader aufgeteilt. Nur Torhüter Finn Dahmen, Verteidiger Philipp Treu, die Mittelfeldspieler Yannick Engelhardt und Bambasé Conté sowie Flügelspieler Serge Gnabry gehörten sowohl dem Kader für die Partien gegen Holland (1:1) und Griechenland (0:1) als auch jenem für das Spiel gegen Serbien (2:0) und das Rückspiel gegen die Griechen (0:0) an.

Einer, der nach den ersten zwei Spielen nur zu gerne geblieben wäre, ist Joshua Kimmich. Der Captain habe den neuen Bundestrainer mehrfach gefragt, ob er nicht doch beim DFB-Team bleiben könne. Klopp beharrte auf seinen Plan. Weil bei den ersten zwei Spielen mit Kimmich nur ein Punkt herausschaute, bei den zweiten zwei dagegen vier, wird in Deutschland eine Debatte geführt: Wie sicher sitzt Kimmich im Sattel?

DFB-Legenden äussern sich zu Kimmich

Denn sowohl gegen Serbien als auch gegen Griechenland zeigten Kimmichs Bayern-Teamkollegen Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof gute Auftritte. DFB-Legende Lothar Matthäus (65, 150 Länderspiele) sagt bei RTL: «Kimmich ist natürlich gesetzt, wenn er die Leistung bringt. Sollten andere jedoch stärker spielen, wird es Kimmich schwer haben.»

In der Vorberichterstattung zum Rückspiel gegen die Griechen am Sonntag äusserten sich auch die ehemaligen DFB-Captains Michael Ballack und Oliver Kahn zur Diskussion. Ballack findet es korrekt, dass Klopp verschiedene Spieler testet: «Er fährt zweigleisig, und das finde ich völlig in Ordnung. Klopp hat Kimmich ein bisschen rausdelegiert für diese beiden Spiele, um zu sehen, wie die Gruppe ohne ihn funktioniert.» Für den 98-fachen Nationalspieler sei Kimmich allerdings gesetzt, da Ballack «keinen sehe, der ihn derzeit ersetzen könnte».

Damit ist auch Kahn einverstanden, sagt aber, dass man sich unter einem neuen Trainer immer aufs Neue beweisen müsse: «Alle müssen das Gefühl bekommen, sich ihren Status erarbeiten zu müssen.» Das Problem bei Kimmich sieht der frühere Bayern-Goalie an einem anderen Ort: «Für eine Führungsfigur wie Kimmich ist es wichtig, dass andere zu ihm aufschauen. Dafür fehlen ihm die Erfolge mit der Nationalmannschaft. Das macht es schwierig.»

Klopp: «Macht, was ihr wollt»

Und was sagt der Chef dazu? Schon vor dem Spiel am Sonntag wurde Klopp an der Pressekonferenz auf die Debatte angesprochen. Die Antwort des 59-Jährigen: «Ich habe keine Chance, die Frage so zu beantworten, dass ihr es nicht schafft, daraus trotzdem ein Ding zu drehen. Also, ich gebe auf. Offiziell. Zu dem Thema gebe ich jetzt auf. Macht, was ihr wollt.»

Er sei «total happy» mit den Spielen, mit seinen Spielern und mit der Entwicklung. Er brauche «Führungsspieler, laufstarke Spieler, kreative Spieler», wobei sich kein Spieler, «der richtig kicken kann», sorgen machen müsse. Er fügt an: «Jetzt stellt euch vor, wir hätten in Deutschland genau drei Mittelfeldspieler. Wie kacke wär das denn? Genau drei! Wir brauchen natürlich mehr.

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