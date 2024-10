Hat zurzeit gut lachen: Erling Haaland. Foto: Imago 1/5

Ob in der Bundesliga, der Premier League oder der Champions League: Der norwegische Ausnahmestürmer Erling Haaland (24) hat sich bereits so einige Rekorde geschnappt. Nun folgt der nächste: Im Nations-League-Spiel vom Donnerstagabend gegen Slowenien (3:0) trifft der Manchester-City-Star doppelt.

Mit den Treffern 33 und 34 in seinem 36. Länderspiel zieht er am bisherigen norwegischen Rekordhalter Jörgen Juve (1906–1983, 33 Treffer) vorbei. Juves Rekord blieb seit 1934 unangetastet – und wurde nun von Haaland zunichtegemacht.

Haaland verkündet süsse Baby-News

Seinen neuen Rekord feiert Erling Haaland auch gleich stilgerecht – mit Baby-News! Nach dem Sieg klemmt Haaland einen Ball unter sein Shirt, stellt so einen Baby-Bauch dar. Dazu nuckelt der 24-Jährige an seinem Daumen. Unter dem Foto, das er auf Instagram postet, fügt Haaland ein Baby-Emoji und einen Pfeil mit der Unterschrift «soon» an. Die Zeichen dürften klar sein: Haaland und seine Partnerin Isabel Haugseng Johansen erwarten Nachwuchs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am kommenden Sonntag trifft der baldige Vater in Linz auf das österreichische Nationalteam. In der Nations-League-Gruppe B3 steht Norwegen auf dem ersten Platz und hat den Aufstieg in die Liga A fest im Blick.

1:20 Hattrick in unter 5 Minuten: Haaland-Kopie dreht Spiel spektakulär

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos