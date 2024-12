Der serbische Fussballverband wird wegen seinen Fans bestraft. Foto: TOTO MARTI

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die serbischen Fussballfans haben in der Nations League für unschöne Szenen gesorgt. So etwa während des Auswärtsspiels gegen die Schweiz am 15. November, als sie versuchten, eine albanische Flagge anzuzünden. Oder auch drei Tage später, als sie während des Heimspiels gegen Dänemark erneut negativ auffielen. Ihr Verhalten war unangemessen, sie zeigten etwa unerlaubte Banner.

Nun hat das Ganze Konsequenzen für den serbischen Fussballverband. Er wird von der Uefa wegen «rassistischer und/oder diskriminierender» Handlungen von Fans bestraft. Einerseits dürfen für die nächsten beiden Auswärtsspiele in Uefa-Wettbewerben keine Tickets verkauft werden und andererseits müssen bei zwei Heimspielen Teile des Stadions geschlossen bleiben. Diese Sanktionen betreffen zunächst die Aufstiegs-Playoffs in der Nations League. Im Rahmen dieser spielt Serbien im März gegen Österreich.

Daneben gibts zudem eine Busse. Der Verband muss insgesamt 173'000 Euro (umgerechnet rund 162'000 Franken) bezahlen, davon allein 90'000 Euro (umgerechnet rund 84'000 Franken) wegen Diskriminierung.