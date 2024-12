Lugano feiert einen sensationellen Sieg in Warschau! Trainer Mattia Croci-Torti schwärmt von seiner Mannschaft nach dem 2:1 gegen Legia in der Conference League – und gibt ein Bekenntnis ab.

Auf einen Blick Lugano besiegt Legia Warschau in der Conference League

Nur noch ein Punkt fehlt für direkten Einzug in den Achtelfinal

Trainer Croci-Torti bekennt sich zu Lugano trotz YB-Gerüchten

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Das Lachen ist riesengross, als Mattia Croci-Torti (43) vor die Medien tritt. Sein Lugano hat soeben ein weiteres europäisches Ausrufezeichen gesetzt, mit einem Sieg nach Rückstand gegen Legia Warschau. Gegen ein Team, das zuvor in der Conference League kein Spiel verloren sowie keinen einzigen Treffer kassiert hat. Nun fehlt nur noch ein Punkt, um den Sechzehntelfinal zu überspringen und direkt in den Achtelfinal vorzustossen.

«Ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Die ganze Stadt muss stolz auf diese Jungs sein», unterstreicht Croci-Torti seine Glücksgefühle. Denn dieser Abend in der polnischen Hauptstadt ist was für die Geschichtsbücher. Und die wenigen Hundert mitgereisten Tessiner Fans werden von der kalten Nacht in Warschau noch lange schwärmen.

Ermöglicht hat die polnische Party der Tessiner eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit Mattia Zanotti, Uran Bislimi, Mattia Bottani, die vorneweg gegangen sind. Und dann ist da noch der Coach, dessen Handschrift am Sieg genauso auszumachen ist. Er verzichtet auf einen klassischen Neuner und lässt erst Mattia Bottani und dann Hicham Mahou als falsche Neun auflaufen. Eine Entscheidung, die voll aufgeht, da Croci-Torti der polnischen Defensive keine Referenzpunkte gibt.

Croci-Tortis Bekenntnis

Die nächste magische Nacht in Europa ist aber nicht der einzige Grund für die Partystimmung in Lugano. Es sind auch die Worte Croci-Tortis, die er über seinen im Sommer auslaufenden Vertrag gegenüber RSI wählt. «Mein Wunsch ist es, in Lugano zu bleiben, und Lugano weiss es.» Noch Fragen?

In den letzten Wochen wurde Croci-Tortis Name wiederholt mit YB in Verbindung gebracht. Selbst die Aussage von Sportchef Carlos Da Silva (40) nach dem Luzern-Spiel, dass es noch vor Weihnachten Neuigkeiten geben könnte, setzten den Gerüchten kein Ende.

Nun nimmt der Erfolgstrainer das Zepter aber selber in die Hand und bekennt sich zu Lugano. «Wir sind seit vier Jahren zusammen. Und ich denke, meine Zeit ist noch nicht zu Ende. Wir haben etwas Grosses vor. Und in einem Kopf ist zurzeit nur Lugano», so Croci-Torti.

Wann gibts die Unterschrift?

Ob die Lugano-Fans also unter dem Weihnachtsbaum Croci-Tortis Unterschrift zur Vertragsverlängerung finden werden? «Wir müssen uns noch hinsetzen. Aber der Eindruck ist äusserst positiv. Beide Seiten haben den Willen, gemeinsam weiterzumachen. Deshalb denke ich, dass wir in den nächsten Tagen, wenn es etwas ruhiger wird, alles formalisieren werden», so Croci-Torti.

Damit sei aber genug über ihn geredet worden, meint Croci-Torti, als er von dannen zieht. Nun müsse man die Leistung der Spieler honorieren. Denn die hätten etwas Grosses geleistet. So ist es. Etwas, was angesichts der Pleiten von YB und St. Gallen nicht nur dem Tessin, sondern der gesamten Fussballschweiz guttut.

