Auf einen Blick Einbruch in Karl-Heinz Rummenigges Villa

Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Diebesgut hat einen Wert von 250'000 Euro

Schock für Karl-Heinz Rummenigge (69). Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde der ehemalige Fussballer und aktuelle Aufsichtsrat des FC Bayern München Opfer eines Einbruchs.

Passiert ist es am Mittwochabend. Laut Polizeiangaben drangen die Täter gegen 19.40 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in Rummenigges Villa im noblen Münchner Stadtteil Grünwald ein. Die Alarmanlage löste zwar sofort aus, doch die Einbrecher konnten trotzdem die Räume durchsuchen und mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchten, bevor die Polizei eintraf.

Die Diebe erbeuteten gemäss «Bild»-Informationen Bargeld und Schmuck im Wert von einer Viertelmillion Euro (rund 234'000 Franken). Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Auch andere Fussballer schon Einbruchs-Opfer

Rummenigge ist nicht der erste Fussball-Prominente, der von Einbrechern heimgesucht wurde. Auch andere Bayern-Spieler waren schon Opfer. Erst letztes Jahr traf es etwa Thomas Müller (35). Diebe stahlen bei ihm Bargeld und teure Uhren im Wert von über 400'000 Euro.

Auch Oliver Kahn (55) wurde 2017 Opfer eines spektakulären Einbruchs. Damals rissen die Täter sogar einen ganzen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit.