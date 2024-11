1/5 Keine Siege, mangelhafte Effizienz vor dem Tor, zu viel Floskel-Bla-Bla in den Spieler-Interviews. Die Leistung der Nati in der Nations League war bisher enttäuschend. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Keine Siege, mangelhafte Effizienz vor dem Tor, zu viel Floskel-Bla-Bla in den Spieler-Interviews. Trainer Murat Yakin, der die Schiedsrichter-Ausrede in den vergangenen Tagen ein paar Mal zu oft verwendet hat. Es wäre leicht, aufgrund dieses schwachen Nati-Herbsts auf den Trainer und die Mannschaft einzuprügeln. Schliesslich wurde die Zielsetzung Klassenerhalt klar verfehlt. Die Leistungen mancher Spieler waren zu passiv, fast schon apathisch.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Schiedsrichter-Leistungen in dieser Nations League teils nicht akzeptabel waren, dass vieles gegen diese Mannschaft lief und offensichtlich das ganze Glück beim Toreschiessen bereits während der EM aufgebraucht worden ist. Ist es also ein EM-Kater? Ein Motivationsproblem? Vielleicht hat diese Mannschaft auch einfach nur Menschlichkeit gezeigt. Es ist schlichtweg nicht möglich, immer die gleiche Motivation, Leistung, Emotionen und Energie abzurufen. Die Wahrheit ist: Es ist eben nur die Nations League. Ob man 2026 in der Nations-League-Liga B gegen Norwegen und Irland spielt statt gegen Dänemark und Serbien, ist doch ehrlich gesagt irgendwie egal.

Schuss vor den Bug hinsichtlich der WM-Quali

Am Schluss ist es aber auch ein essenzieller Teil des Fussballer-Jobs, am Tag X bereit zu sein. Der aktuelle Kredit ist darum spätestens Mitte März 2025 aufgebraucht. Dann startet die Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Dann zählen nur noch Resultate und Punkte. Murat Yakin, sein Trainerstab und die Führungsspieler müssen die nächsten Monate nutzen, um die Stagnation in der spielerischen und personellen Entwicklung der Mannschaft zu analysieren sowie Wege zu finden, das akute Tor- bzw. Stürmerproblem in den Griff zu bekommen. Die Nations League mag gerade nach dem rauschhaften EM-Sommer nicht die höchste Priorität genossen haben. Als Schuss vor den Bug taugt die Kampagne aber allemal. Sehr bald muss der Schalter wieder umgelegt werden.