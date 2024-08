1/4 Fabian Schär hat am Montag überraschend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Mit Fabian Schär tritt der nächste Spieler ab, der das erfolgreichste Nati-Jahrzehnt der SFV-Geschichte entscheidend geprägt hat. 86 Länderspiele, 8 Tore und 6 Endrunden-Teilnahmen belegen die grossen Verdienste des Verteidigers für die Nati.

Der Rückzug Xherdan Shaqiris kam ohne Ansage, überraschte letztlich aber nicht, da er an der EM nicht mehr jene Rolle spielen durfte, die seinem Selbstverständnis entspricht. Der Rücktritt Yann Sommers war aufgrund seines Alters und des seit Monaten in den Startlöchern bereitstehenden Nachfolgers Gregor Kobel zu erwarten gewesen.

Schärs Abgang hingegen kommt unerwartet. Denn nach schwierigen Jahren in der Nati und Dissonanzen mit Yakin kämpfte er sich in diesem Frühjahr zurück ins Team und spielte in Deutschland ein starkes Turnier. Notabene nach der besten Saison seiner Karriere im Klub, als unbestrittener Stammspieler bei Newcastle.

Dem Ostschweizer gelingt zwar das, was nur wenige Sportler schaffen: Er tritt auf dem Höhepunkt ab. Dank seiner Klasse und Erfahrung wäre Schär aber auch im Hinblick auf die WM 2026 ein Eckpfeiler der Nati gewesen. Dieser bricht nun weg, was ein herber Rückschlag ist. Für Yakin, das Team, aber auch die Fans.

Denn mit dem Rücktritt des harten, aber sensiblen Verteidigers stirbt endgültig die Hoffnung, dass jenes Team, das an der EM die ganze Nation wochenlang in den Bann gezogen hat, in zwei Jahren noch einmal nach den Sternen greifen wird. Das Gesicht der Nati 2026 wird ein anderes sein. Umso mehr schmerzt der Blick zurück und die Tatsache, dass die Krönung dieser goldenen Schweizer Fussballer-Generation in Deutschland zum Greifen nah gewesen war.

Botschaft an alle Fans: Schär verabschiedet sich mit rührendem Video von der Nati ( 01:01 )