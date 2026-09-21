Yakin holt WM-Pechvogel zurück in die Nati

Die Schweizer Nati muss bei den kommenden vier Nations-League-Partien ohne Denis Zakaria auskommen. Der Monaco-Söldner fällt verletzt aus, für ihn rückt nach Blick-Informationen Vincent Sierro nach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denis Zakaria sagt verletzungsbedingt Nations-League-Spiele gegen Nordmazedonien, Schottland, Slowenien ab

Vincent Sierro nachnominiert, er fehlt im Sommer an der WM im Kader

Mögliche Startelf-Chancen für Britschgi und Athekame

Die Schweizer Nati muss für die kommenden vier Nations-League-Spiele gegen Nordmazedonien, Schottland und Slowenien einen weiteren Verletzungsrückschlag einstecken. Nachdem bereits Rubén Vargas und Aurèle Amenda verletzungsbedingt absagen mussten, hat sich am Sonntag laut Blick-Informationen auch Denis Zakaria bei der Nati für den Zusammenzug im türkischen Belek am Montag abgemeldet.

Zakaria hatte noch am Freitag beim 2:1-Sieg der AS Monaco gegen Lens 76 Minuten auf dem Platz gestanden. Wie schwer die Verletzung des 29-Jährigen wiegt und wie lange er ausfallen wird, ist derzeit nicht bekannt. Laut Blick-Infos wird dafür Vincent Sierro von Nati-Trainer Murat Yakin (52) nachnominiert.

Für Sierro bietet sich damit die Gelegenheit, wieder im Kreis der Nationalmannschaft dabei zu sein. Der Mittelfeldspieler hatte im ursprünglichen Aufgebot von Yakin für die vier anstehenden Nations-League-Partien wie auch bereits bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika gefehlt. In diesem Sommer ist der 30-Jährige von Saudi-Arabien zurück nach Europa gewechselt und war in den vergangenen Spielen in der Startelf seines neuen Arbeitgebers Parma in der Serie A gesetzt.

Startelf-Debüts für Nati-Neulinge?

Der Ausfall von Monaco-Captain Zakaria könnte zudem eine Chance für die Nati-Neulinge bedeuten. Aussenverteidiger Sascha Britschgi wurde erstmals von Murat Yakin für die A-Nati aufgeboten, Zachary Athekame ist nach seinem starken Saisonstart mit Lyon zum zweiten Mal im Aufgebot.

Nach dem Rücktritt von Silvan Widmer, dem Fehlen von Miro Muheim sowie der nun verletzungsbedingten Absage von Zakaria, der sich während der WM zum Stammspieler auf der rechten Seite entwickelt hatte, dürfen sich die beiden Shootingstars definitiv Hoffnungen auf ihre ersten Minuten im Nati-Dress, wenn nicht sogar auf ihre Startelf-Debüts mit der Nati machen.