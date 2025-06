Xhaka will zurück in die USA

Granit Xhaka (r.) und Gregor Kobel ziehen ein positives Fazit.

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft gewinnt 4:0 gegen USA in Nashville

Xhaka lobt Teamleistung und sieht Fortschritte seit der EM

Kobel hält erstes Zu-Null-Spiel im 13. Länderspiel

Während die Amerikaner nach ihrer 0:4-Niederlage eine Feuerwerk-Show im Stadion zünden, stehen gut gelaunte Nati-Spieler vor den Schweizer Journalisten in Nashville (USA). «Selbstbewusst, gute Ideen, defensiv kompakt und verdient 4:0 gewonnen», bilanziert Captain Granit Xhaka (32). Es sei wichtig, dass alle realisiert hätten, dass es nicht so weitergehen konnte wie bei den gezeigten Leistungen seit der EM.

«Alle haben nochmals einen Schub zugelegt, gezeigt, dass sie wollen – obwohl es nicht leicht war nach so einer langen Saison, auch noch eine lange Reise. Mit zwei Siegen und acht Toren können wir sehr zufrieden in die Ferien gehen», so Xhaka. Die zehn Tage in den USA haben Lust auf mehr gemacht. Am besten schon in einem Jahr an der Weltmeisterschaft. «Wir waren nicht für eine Schnupperwoche hier, sondern haben ganz klare Ziele.»

«Bin es nur ich, oder ist alles immer so negativ?»

Einer der drei Spieler, die für die Klub-WM in den USA bleiben, ist Gregor Kobel (27), ausserdem bleiben Manuel Akanji (29, Manchester City) und Lucas Blondel (28, Boca Juniors).

Die Nummer 1 im Tor der Schweiz hat beide Spiele über die volle Zeit absolviert, obwohl er am Donnerstag bereits wieder in Fort Lauderdale (USA) bei Borussia Dortmund einrücken muss. Dennoch ist er begeistert von der Leistung seines Teams, die ersten Fragen nach dem 4:0-Sieg gegen die USA sind ihm daher zu kritisch. Das Thema mit dem Warten auf das erste Nati-Spiel ohne Gegentor wurde ihm sowieso zu hoch gehängt. «Bin es nur ich, oder ist alles immer so negativ? Wir haben zwei mega geile Spiele gemacht – ein Super-Spiel gegen Mexiko, ein Mega-Spiel heute. Acht Tore in zwei Spielen, das ist ein Mega-Wert. Wir dürfen ruhig auch mal bisschen happy sein, das war gut von allen!»

Trotzdem darf erwähnt sein, dass das 4:0 im 13. Länderspiel die erste weisse Weste für Gregor Kobel ist. Der 27-jährige Zürcher legt den Fokus aber auf das Kollektiv. «Es war ein wirklich cooler Trip, die Energie, die ich in der Mannschaft gespürt habe, ist echt richtig gut», so Kobel weiter. Es gelte nun, diese Energie aufrechtzuerhalten und in die WM-Quali im September mitzunehmen. «Dann gilt es ernst!»