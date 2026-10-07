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Neue Fifa-Weltrangliste
Nati nähert sich Top Ten – und zieht an Deutschland vorbei

Während die Fussball-Nati der Männer in der Fifa-Weltrangliste zwei Plätze gutmacht, verliert Deutschland einen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Die Schweizer Fussball-Nati liegt in der Fifa-Weltrangliste neu an zwölfter Stelle.
Foto: Toto Marti
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Am Tag nach dem 3:0-Sieg in Luzern gegen Nordmazedonien gibt es für alle Nati-Fans noch einmal Grund zum Jubeln. Die jüngste Siegesserie in der Nations League führt dazu, dass die Schweiz in der am Mittwoch aktualisierten Fifa-Weltrangliste zwei Plätze gutmacht und auf Rang zwölf vorstösst.

Das besonders Pikante dabei: Die Nati übernimmt die Position von Deutschland, das unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp noch nicht so richtig auf Touren gekommen ist und neu 13. ist. Während die Mannschaft von Murat Yakin in der Liga B der Nations League Nordmazedonien (zweimal), Schottland und Slowenien besiegte, gewann die DFB-Elf in der Liga A einzig gegen Serbien und musste gegen Griechenland sogar einmal als Verlierer vom Platz.

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Die nächste Weltrangliste der Fifa wird am 18. November veröffentlicht. Vielleicht hat die Nati dann ihre Siegesserie auf sechs Erfolge ausgebaut. Letztmals in den Top Ten tauchte die Schweiz im Juni 2019 (als 9.) auf. Und vor Deutschland waren wir zuletzt im Oktober 2023 klassiert.

Die derzeitige Spitzenposition wird weiterhin von Weltmeister Spanien besetzt. Dahinter folgen Argentinien, Frankreich, England und neu Portugal.

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