Zumindest ab und zu gönnen sich die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft auch mal einen Döner Kebab. Blick kennt die Bestell-Liste unserer Stars und sagt dir, welcher Profi seinen Döner am liebsten mit Ketchup isst.

An der EM in Deutschland sorgte die Nati im Achtelfinal für einen ersten grossen Coup: Gegen Italien spielte das Team gross auf und kegelte die Azzurri diskussionslos mit 2:0 aus dem Turnier.

Zwar drückte Nationaltrainer Murat Yakin (49) danach sofort auf die Euphoriebremse («Feiern können die Spieler nach der EM im Privaten»), aber eine kleine Belohnung sollte dennoch drin liegen. Im Team-Hotel in Berlin wurden die Nati-Helden am späten Abend damals noch mit einem aufgebauten Dönerstand überrascht. Und prompt standen Schär, Widmer, Shaqiri und Co. Schlange.

Der sportliche Höhenflug fand an der EM bekanntlich einige Tage später gegen England ein abruptes Ende. Die Schwäche für Kebab jeglicher Art ist bei den Stars aber geblieben. Und Blick kennt die Döner-Präferenzen unserer Nati-Spieler jetzt ganz genau.