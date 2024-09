1/7 Wohin ziehts Nati-Stürmer Kwadwo Duah?

FCB-Spieler besuchen die Nati

Beim Training der Nati auf dem FCB-Campus lässt sich am Dienstag auch der eine oder andere FCB-Spieler blicken. Neben Taulant Xhaka, dem Bruder von Nati-Captain Granit Xhaka, statten auch Albian Ajeti, Ex-Nati-Spieler Fabian Frei und Benjamin Kololli der Nati einen Besuch ab. Auch Valentin Stocker, der für den FCB arbeitet, schaut vorbei. Mit dem einen oder anderen hatte der frühere Offensivspieler auch noch in der Nati zusammengespielt.

Duah-Wechsel droht zu platzen

Der Wechsel von Nati-Crack Kwadwo Duah (27) von Ludogorez zu AEK Athen steht vor dem Scheitern. Auch wenn das Transferfenster in Griechenland noch bis 11. September offen ist. Der Grund: Ludgorez will deutlich mehr Geld als die von AEK gebotenen 4 bis 4,5 Millionen Euro. Immerhin handle es sich bei Duah um ihren besten Torschützen. Mindestens sieben Millionen sollen es da für den Europa-League-Teilnehmer sein. Dass die Athener diese Summe bezahlen, scheint bloss graue Theorie zu sein.

Verabschiedung für Shaqiri und Co. in St. Gallen

Mit Xherdan Shaqiri (32), Yann Sommer (35) und Fabian Schär (32) haben nach der EM drei langjährige und verdienstvolle Nati-Spieler ihren Rücktritt erklärt. Die drei sollen im Oktober vor dem Heimspiel gegen Dänemark in St. Gallen vom Verband geehrt und verabschiedet werden.

Will Embolo die Verantwortung? «Breel ist wichtigster Nati-Spieler nach Xhaka» ( 01:16 )

Abschlusstraining in Basel

Die Nati bestreitet ihr Abschlusstraining für die Partie am Donnerstag in Kopenhagen gegen Dänemark auf dem FCB-Campus und nicht am Spielort. Danach fliegt die Mannschaft am Mittwochnachmittag von Basel in die dänische Hauptstadt. Dieses Prozedere soll auch in Zukunft gelten, sofern die Anreise an einen Spielort nicht allzu weit ist.