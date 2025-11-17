Der Dienstag wird zum «Super Tuesday» für den Schweizer Fussball. Gleich vier Nationalmannschaften kämpfen in verschiedenen Wettbewerben um wichtige Punkte und Platzierungen. Ein ereignisreicher Fussballtag steht bevor.

Am Dienstag könnte es für die Schweizer Teams viel zu jubeln geben. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Vier Schweizer Nationalteams spielen am Dienstag wichtige Spiele

U21 will Schwung von Frankreich-Spiel mitnehmen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die US-Wahlen sind zwar noch in weiter Ferne, für die Fussball-Schweiz fühlt sich der morgige Dienstag dennoch wie ein «Super Tuesday» an. Gleich vier Männer-Nationalteams stehen im Einsatz. Es wird ein Tag, der gleich über mehrere sportliche Zukunftswege entscheidet.

A-Nationalmannschaft (20.45 Uhr, in Pristina)

Für die Mannschaft von Murat Yakin steht in der WM-Qualifikation das abschliessende Spiel gegen den Kosovo an. Die Schweiz hat das WM-Ticket praktisch auf sicher: Selbst eine klare Niederlage (bis zu fünf Gegentore) würde nichts mehr am Einzug an die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ändern. Dennoch gibt das Team die Marschroute klar vor – ein Sieg zum Abschluss soll her, um die Kampagne mit einem positiven Zeichen zu beenden.

Die Schweizer A-Nationalmannschaft Foto: keystone-sda.ch

U21-Nationalteam (19.30 Uhr, in Luxemburg)

Die Mannschaft von Sascha Stauch trifft in der Qualifikation für die U21-EM auf Luxemburg. Nach der starken Vorstellung gegen Frankreich reist die Schweiz mit viel Selbstvertrauen an. Gelingt eine ähnlich überzeugende Leistung, stehen die Chancen auf drei Punkte ausgezeichnet. Das junge Team will den Schwung nutzen, um sich in der Gruppe weiter vorne festzusetzen.

Die Schweizer U-21-Nationalmannschaft Foto: Getty Images

U19-Nationalteam (18.30 Uhr, gegen Dänemark in Baden AG)

Für die U19 von Ilija Borenovic geht es in der EM-Qualifikation gegen Dänemark weiter. Die Partie verspricht ein intensives Duell mit einem physisch starken Gegner. Die Schweizer Talente wollen ihre spielerischen Qualitäten einbringen und sich in der entscheidenden Phase der Qualifikation eine gute Ausgangslage sichern.

Die Schweizer U-19 Nationalmannschaft Foto: SFV

U17-Nationalteam (15.45 Uhr, WM-Achtelfinal in Katar gegen Irland)

Das jüngste Schweizer Männer-Nationalteam, das morgen im Einsatz ist, kämpft an der U17-WM in Katar im Achtelfinale gegen Irland um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Nach der überzeugenden Gruppenphase geht die Auswahl von Luigi Pisino selbstbewusst in das erste K.-o.-Duell.

Übertragen wird das Spiel auf FIFA TV und Sky – jedoch noch immer nicht vom SRF. Auf Nachfrage von Blick erklärt SRF-Sport Live-Leiter Daniel Bolliger: «SRF richtet seine Sportberichterstattung primär auf die Elite aus.»

Doch es gibt Hoffnung für U17-Fans. Bolliger legt offen: «Wir nehmen wahr, dass die U17-WM zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sollte die Schweizer Mannschaft den Halbfinal erreichen, würde SRF die Spiele live übertragen und kommentieren.»

Angesichts der bislang begeisternden Auftritte des U17-Teams stehen die Chancen auf eine Übertragung deshalb gut.

Die Schweizer U-17-Nationalmannschaft Foto: FIFA via Getty Images



