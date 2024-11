Die Nati steigt in der Nations League in die Liga B ab.

Die Schweizer Nati verliert das letzte Länderspiel des Jahres in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen Europameister Spanien. Und verabschiedet sich so mit einer Niederlage aus der Liga A der Nations League.

Gross interessieren wird die Nati die bedeutungslose Pleite nicht, stand sie doch bereits vor Anpfiff als Absteiger fest. Dennoch war es spannend, für einmal etwas andere Spieler im Nati-Trikot zu sehen. Gerade über das Debüt von Miro Muheim habe ich mich gefreut: Schon länger habe ich mir den HSV-Verteidiger im Aufgebot gewünscht. Und YB-Stürmer Joël Monteiro sorgte mit seiner Einzelaktion für das Tor des Abends.

In der kommenden Nations-League-Ausgabe 2026/27 wird die Schweiz also in der Liga B antreten müssen. Doch wirklich schlimm finde ich diesen Abstieg nicht. Denn sportlich ist mir der von der Uefa 2018 ins Leben gerufene Wettbewerb etwa so wichtig wie Nati-Captain Granit Xhaka. «Gott sei Dank ist es nur die Nations League», sagte dieser nach dem Abstieg.

In der WM-Quali brauchts Steigerung

In Liga B trifft man jetzt auf schwächere Gegner und kann so Selbstbewusstsein für die grossen Turniere tanken. Spiele gegen kleinere Nationen nehme ich gerne in Kauf, wenn sie der Mannschaft Sicherheit und Vertrauen für die wirklich wichtigen Spiele geben. Und auch für die Lostöpfe der WM-Quali hat der Abstieg keine Folgen.

Was aber auch klar ist: In der WM-Qualifikation, die im kommenden Frühjahr startet, braucht es eine deutliche Leistungssteigerung. Dann gilt auch die Ausrede des grossen Umbruchs nach der EM nicht mehr.

Trotz des schwachen Herbstes wird das Fussballjahr 2024 bei Schweizer Fans aber positiv in Erinnerung bleiben. Denn man wird für immer vom Jahr der so starken und stimmungsvollen Europameisterschaft sprechen. Und garantiert nicht vom Abstieg in der Nations League.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos