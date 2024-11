1/6 Pia Sundhage gibt das Kader für die Länderspiele gegen Deutschland und England bekannt. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Das Aufgebot von Nati-Trainerin Pia Sundhage (64) für die beiden Testspiele gegen Deutschland am 29. November in Zürich und vier Tage später in Sheffield gegen Europameister England enthält keine Überraschungen. Die Schwedin nominierte dieselben 23 Spielerinnen wie beim letzten Zusammenzug im Oktober. Zusätzlich mit dabei sind Alena Bienz (Köln) und Seraina Piubel (West Ham).

Weiterhin nicht im Aufgebot sind Riola Xhemaili (Eindhoven) und die erst vor kurzem nach einem Kreuzbandriss wieder genesene Eseosa Aigbogun (AS Roma). Auch deren Klubkollegin Alayah Pilgrim ist nicht dabei, laut Sundhage muss die Stürmerin zuerst wieder 100 Prozent fit werden und regelmässig zum Einsatz kommen. Bei der Goaliefrage legte sich die Nati-Trainerin auf Elvira Herzog (Leipzig) als Nummer 1 fest. «Sie hat momentan die Nase vorne.»

