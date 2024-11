Nach Abstieg in der Nations League Das bedeutet der Sieglos-Herbst jetzt für die WM-Quali

Trotz des Abstiegs aus der Nations League und keinem Sieg in sechs Spielen der Nations League hat die Nati ein kleines Ziel doch noch erreicht. Sie wird bei der Auslosung der europäischen WM-Quali-Gruppen am 13. Dezember in Zürich in Topf 1 gesetzt sein.