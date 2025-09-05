Bei der Startelf wird sich Nati-Trainer Murat Yakin auf keine Experimente einlassen. Im Vergleich zum 4:0 im Testspiel gegen die USA gibts drei Änderungen: Silvan Widmer dürfte rechts für Isaac Schmidt in die Viererkette rücken.
Im Mittelfeld nimmt Remo Freuler seine Stammposition an der Seite von Granit Xhaka ein. Gut möglich, dass Fabian Rieder den verletzten Ardon Jashari ersetzt. Offensiv sollte mit den drei USA-Torschützen Ndoye, Manzambi und Embolo alles beim Alten bleiben.
Einziger Wackelkandidat ist Manzambi, für den auch Ruben Vargas zum Zug kommen könnte.
Wie würdest du aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.
Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?
Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.
Hinweis: Blick-Coach-Tool ist noch neu und wird stetig verbessert. Hast du Fehler festgestellt oder andere Vorschläge zur Verbesserung? Schreib uns in den Kommentaren.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
-2
0
4
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
10
7
2
4
2
7
3
4
0
7
4
4
-1
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
3
9
2
2
5
6
3
4
4
6
4
3
-1
3
5
4
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
3
1
6
3
2
-1
3
4
4
-3
3
5
3
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
5
10
2
4
4
8
3
3
7
7
4
4
-2
3
5
4
-14
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
4
1
5
3
2
3
4
4
3
-2
4
5
4
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
3
9
2
2
11
6
3
3
1
6
4
3
-1
3
5
4
-14
0