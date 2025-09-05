Um 20.45 Uhr startet die Schweiz gegen Kosovo in die WM-Quali. Blick nennt schon jetzt die mögliche Startaufstellung und gibt dir die Möglichkeit, dein eigenes Team zusammenzustellen.

1/7 Gut gelaunt nimmt Murat Yakin die WM-Quali in Angriff. Foto: TOTO MARTI

Bei der Startelf wird sich Nati-Trainer Murat Yakin auf keine Experimente einlassen. Im Vergleich zum 4:0 im Testspiel gegen die USA gibts drei Änderungen: Silvan Widmer dürfte rechts für Isaac Schmidt in die Viererkette rücken.

Im Mittelfeld nimmt Remo Freuler seine Stammposition an der Seite von Granit Xhaka ein. Gut möglich, dass Fabian Rieder den verletzten Ardon Jashari ersetzt. Offensiv sollte mit den drei USA-Torschützen Ndoye, Manzambi und Embolo alles beim Alten bleiben.

Einziger Wackelkandidat ist Manzambi, für den auch Ruben Vargas zum Zug kommen könnte.

Wie würdest du aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Hinweis: Blick-Coach-Tool ist noch neu und wird stetig verbessert. Hast du Fehler festgestellt oder andere Vorschläge zur Verbesserung? Schreib uns in den Kommentaren.