Sichert diese Startelf der Schweiz das WM-Ticket?

Gegen Schweden könnte sich die Schweizer Nati das WM-Ticket sichern. Von Murat Yakins Stammelf fehlt einzig Remo Freuler. Wie würdest du heute aufstellen?
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Murat Yakin könnte Djibril Sow gegen die Schweden in die Startelf setzen.
Foto: Toto Marti
RMS_Portrait_531.JPG
Mario Stauber
Cédric Heeb und Mario Stauber

In den bisherigen vier WM-Qualifikationsspielen hat Murat Yakin (51) darauf verzichtet, viele Rotationen vorzunehmen. In den ersten drei Partien hat der Nati-Coach gar keine Wechsel gemacht und dreimal die gleiche Startelf auflaufen lassen.

Beim letzten Zusammenzug des Jahres fehlt allerdings Remo Freuler (33), der sonst im Mittelfeld neben dem gleichaltrigen Nati-Captain Granit Xhaka gesetzt ist. Stellt sich also die Frage: Wer ersetzt ihn? Vincent Sierro (30) musste verletzungsbedingt abreisen und steht nicht zur Verfügung. Deshalb scheint Djibril Sow (28) die besten Karten zu haben.

So könnte die Nati gegen Schweden auflaufen.

Wie würdest du gegen die Schweden aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

