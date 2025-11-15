In den bisherigen vier WM-Qualifikationsspielen hat Murat Yakin (51) darauf verzichtet, viele Rotationen vorzunehmen. In den ersten drei Partien hat der Nati-Coach gar keine Wechsel gemacht und dreimal die gleiche Startelf auflaufen lassen.
Beim letzten Zusammenzug des Jahres fehlt allerdings Remo Freuler (33), der sonst im Mittelfeld neben dem gleichaltrigen Nati-Captain Granit Xhaka gesetzt ist. Stellt sich also die Frage: Wer ersetzt ihn? Vincent Sierro (30) musste verletzungsbedingt abreisen und steht nicht zur Verfügung. Deshalb scheint Djibril Sow (28) die besten Karten zu haben.
Wie würdest du gegen die Schweden aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
