Kommts zum Testspiel-Kracher der Nati gegen Deutschland?

Kommts im März 2026 zum grossen Testspiel-Kracher zwischen der Schweiz und Deutschland in Basel? Dies berichtet «Bild» am Donnerstagvormittag.
Doch es gibt eine Bedingung: Beide Teams dürfen nicht in den WM-Playoffs spielen. Denn in der Länderspielpause Ende März (23. bis 31.) findet ebendiese Zusatzrunde für die letzten WM-Tickets statt. Sollten sich die Schweiz und Deutschland als Gruppensieger aber direkt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren, stünde zumindest dieses Problem dem Testspiel nicht im Weg. Der SFV bestätigt auf Blick-Nachfrage, dass diese Idee im Raum ist, definitiv ist aber nichts.
Neben der Schweiz soll dann auch die Elfenbeinküste Testspielgegner der Deutschen sein. Von bislang 54 Begegnungen hat die Schweiz neun für sich entscheiden können, neunmal ging das Spiel ohne Sieger zu Ende. So auch beim letzten Aufeinandertreffen in der EM-Gruppenphase 2024 (1:1). Der letzte Sieg war das spektakuläre 5:3 im St. Jakob-Park im Mai 2012.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
