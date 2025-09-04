Kommts zum Testspiel-Kracher der Nati gegen Deutschland?

Im März soll in Basel ein Testspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Deutschland stattfinden. Der SFV bestätigt, dass es die Idee gibt.

1/2 Spielt die Nati nächstes Jahr gegen Deutschland? Foto: TOTO MARTI

Kommts im März 2026 zum grossen Testspiel-Kracher zwischen der Schweiz und Deutschland in Basel? Dies berichtet «Bild» am Donnerstagvormittag.

Doch es gibt eine Bedingung: Beide Teams dürfen nicht in den WM-Playoffs spielen. Denn in der Länderspielpause Ende März (23. bis 31.) findet ebendiese Zusatzrunde für die letzten WM-Tickets statt. Sollten sich die Schweiz und Deutschland als Gruppensieger aber direkt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren, stünde zumindest dieses Problem dem Testspiel nicht im Weg. Der SFV bestätigt auf Blick-Nachfrage, dass diese Idee im Raum ist, definitiv ist aber nichts.

Neben der Schweiz soll dann auch die Elfenbeinküste Testspielgegner der Deutschen sein. Von bislang 54 Begegnungen hat die Schweiz neun für sich entscheiden können, neunmal ging das Spiel ohne Sieger zu Ende. So auch beim letzten Aufeinandertreffen in der EM-Gruppenphase 2024 (1:1). Der letzte Sieg war das spektakuläre 5:3 im St. Jakob-Park im Mai 2012.