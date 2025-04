1/6 François Moubandje beendet seine Karriere. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts François Moubandje beendet seine Fussballkarriere mit 34 Jahren

Spielte unter anderem für Servette, Toulouse, Dinamo Zagreb und FC Sion

21 Einsätze für die Schweizer Nationalmannschaft, Teil der EM 2016 und WM 2018 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit Juli letzten Jahres war François Moubandje vereinslos, nun zieht er einen Schlussstrich. Der 34-jährige Verteidiger hängt die Fussball-Schuhe an den Nagel.

«Mit schwerem Herzen, aber voller Dankbarkeit gebe ich das Ende meiner Karriere als Profifussballer bekannt», schreibt er auf Instagram zu einer Bildstrecke, die Eindrücke aus seiner Karriere zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er spüre tief in seinem Innern, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, auch wenn sich das Karriereende anfühle «wie Abschied zu nehmen von einem Teil von mir». Aber seine Prioritäten hätten sich geändert, an erster Stelle steht nun seine Familie.

Seine Karriere lancierte Moubandje bei den Junioren des FC Perly-Certoux, später führte ihn sein Weg via Meyrin zu Servette. Anschliessend wagte er den Sprung ins Ausland, absolvierte 134 Partien in Frankreich für den FC Toulouse, ehe er nach Kroatien zu Dinamo Zagreb wechselte. Nach zwei Leih-Gastspielen in der Türkei kehrte Moubandje in die Schweiz zurück, stand von 2022 bis 2024 beim FC Sion unter Vertrag.

«Viel mehr repräsentiert als nur mich selbst»

Nach drei Spielen für die Schweizer U21-Nationalmannschaft wurde er 2014 erstmals für die A-Nati aufgeboten. Unter Vladimir Petkovic gab er im November in der EM-Qualifikation gegen Lettland (4:0-Sieg) sein Debüt. Insgesamt kommt er auf 21 Partien für die Schweiz. Obwohl er an der EM 2016 und der WM 2018 im Nati-Kader ist, kommt er zu keinem Einsatz an diesen Turnieren.

«Von Genf über Toulouse bis in die Türkei, über Zagreb und die grössten internationalen Wettbewerbe. Ich habe für legendäre Vereine gespielt, für die Nati, für Kinder, die mir ähnlich waren», blickt er auf seine Karriere zurück. «Ich habe viel mehr repräsentiert als nur mich selbst.»

Er bedankt sich bei seinen Wegbegleitern und will in Zukunft sein Wissen weitergeben. Denn eines sei sicher: «Auch wenn ich meine Fussballschuhe an den Nagel hänge, wird mein Herz immer auf dem Rasen bleiben.»