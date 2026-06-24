Ob das ein gutes Omen ist für die Nati? Wie schon vor dem Sieg gegen Bosnien im zweiten Gruppenspiel ist Murat Yakin auch in Vancouver gesundheitlich angeschlagen. Der Verband bestätigt eine «leichte Erkältung».

Die Klimaanlagen in Nordamerika machen Murat Yakin (51) weiterhin das Leben schwer. Schon vor einer Woche machte Blick publik, dass der Nati-Trainer gesundheitlich angeschlagen ist.

Auch am Dienstag, einen Tag vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada, wirkt Yakin nicht zu 100 Prozent fit. Bei den obligatorischen Interviews vor dem Matchtag in Vancouver verrät er, dass er unter anderem mit Schnupfen zu kämpfen hat, und greift mehrfach zum Nasenspray. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt auf Blick-Anfrage: Der Cheftrainer ist «leicht erkältet».

Wer ist der Klimaanlagen-Minister?

Immerhin: Von einem Katar-Flashback, als 2022 gleich mehrere Spieler derart krank waren, dass sie nicht oder nur limitiert spielen konnten, ist man weit entfernt. Bisher ist kein Nati-Spieler bekannt, der ebenfalls Mühe hat mit den Klimaanlagen und vor allem den stark heruntergekühlten Räumen im Innern der WM-Stadien.

Im Blick-Interview vor der WM mit Murat Yakin wurde noch scherzhaft danach gefragt, ob er innerhalb des Staffs einen Klimaanlagen-Minister ernennen werde. «Ich überlege mir da noch einen Namen.» Wer auch immer der Auserwählte ist, muss sich besser um den 51-Jährigen kümmern. Wir wünschen gute Besserung.

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