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Schnupfen!
Nati-Coach Yakin ist vor Kanada-Duell angeschlagen

Ob das ein gutes Omen ist für die Nati? Wie schon vor dem Sieg gegen Bosnien im zweiten Gruppenspiel ist Murat Yakin auch in Vancouver gesundheitlich angeschlagen. Der Verband bestätigt eine «leichte Erkältung».
Publiziert: 16:47 Uhr
|
Aktualisiert: 17:02 Uhr
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Murat Yakin ist auch vor dem letzten Gruppenspiel gesundheitlich angeschlagen.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann und Toto Marti

Die Klimaanlagen in Nordamerika machen Murat Yakin (51) weiterhin das Leben schwer. Schon vor einer Woche machte Blick publik, dass der Nati-Trainer gesundheitlich angeschlagen ist.

Auch am Dienstag, einen Tag vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada, wirkt Yakin nicht zu 100 Prozent fit. Bei den obligatorischen Interviews vor dem Matchtag in Vancouver verrät er, dass er unter anderem mit Schnupfen zu kämpfen hat, und greift mehrfach zum Nasenspray. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt auf Blick-Anfrage: Der Cheftrainer ist «leicht erkältet».

Wer ist der Klimaanlagen-Minister?

Immerhin: Von einem Katar-Flashback, als 2022 gleich mehrere Spieler derart krank waren, dass sie nicht oder nur limitiert spielen konnten, ist man weit entfernt. Bisher ist kein Nati-Spieler bekannt, der ebenfalls Mühe hat mit den Klimaanlagen und vor allem den stark heruntergekühlten Räumen im Innern der WM-Stadien. 

Im Blick-Interview vor der WM mit Murat Yakin wurde noch scherzhaft danach gefragt, ob er innerhalb des Staffs einen Klimaanlagen-Minister ernennen werde. «Ich überlege mir da noch einen Namen.» Wer auch immer der Auserwählte ist, muss sich besser um den 51-Jährigen kümmern. Wir wünschen gute Besserung.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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