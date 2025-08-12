Nati bereitet sich für Heimspiele in Deutschland vor

Im September startet die Nati in die WM-Quali. In der Vorbereitung kommt es zu einem ungewöhnlichen Schritt: Die Schweizer Fussballstars bereiten sich im Ausland auf die Heimspiele vor.

1/6 Nach drei Testspiel-Siegen in Folge geht es für die Nati ab September wieder um die Wurst. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich in Deutschland auf WM-Qualifikationsspiele vor

Trainingslager im Schwarzwald für Ruhe und Fokus der Mannschaft

Zwei Heimspiele im Basler St.-Jakob-Park am 5. und 8. September

Tobias Wedermann Fussballchef

Nach einer sieglosen Nations-League-Trance und vier Testspielen geht es erstmals seit dem EM-Aus gegen England wieder richtig um die Wurst für die Schweizer Nationalmannschaft: Am 5. und 8. September startet die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Der erste Schweizer Sieg gegen den Kosovo überhaupt scheint alternativlos, gegen Slowenien müsste danach wohl mindestens ein Punkt herausschauen für einen erfolgreichen Start.

Beide Auftaktspiele finden im Basler St.-Jakob-Park statt. Doch wer sich nun in Basel auf eine Woche mit den Nati-Stars gefreut hat, der irrt. Entgegen dem SFV-Motto und -Hashtag #NatiMitEuch bereiten sich Granit Xhaka und Co. in Deutschland auf die beiden Schweizer Heimspiele vor. Nach dem Treffen sowie dem ersten Training in Basel am Montag, 1. September, reist die Nati nach Horben in den Schwarzwald, in der Nähe von Freiburg im Breisgau und rund eine Autostunde von Basel entfernt. Am Donnerstag folgt die Rückkehr nach Basel für das Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel gegen den Kosovo.

Noch kein Training für die Fans in diesem Jahr

Auf ein öffentliches Training für die Fans wird in Basel während der Länderspielpause komplett verzichtet, nachdem man bereits die vollständige Länderspielpause im Juni in den USA verbracht hat. Auch im März zeigten sich die Nati-Stars der Öffentlichkeit nur beim Heimspiel im Stadion gegen Luxemburg in St. Gallen. Die beiden einzigen Trainings auf Schweizer Boden in diesem Jahr blieben zuvor geschlossen für Zuschauer, das Trainingslager fand damals in Portugal statt.

Jetzt also auch eine Nati-Vorbereitung für zwei Heimspiele im Ausland – ein aussergewöhnlicher und zumindest in den letzten Jahren einmaliger Vorgang. «Das Hotel in Horben und der Trainingsplatz in Freiburg bieten ideale Bedingungen, um sich in aller Ruhe und ohne lange Reisedistanzen auf die Partien in Basel einzustimmen», heisst es beim Schweizerischen Fussballverband auf Nachfrage.

Yakin will Team in Ruhe einschwören

Noch wichtiger als die Bedingungen in Deutschland ist allerdings die Rückzugsmöglichkeit im Schwarzwald: Nati-Trainer Murat Yakin will zwei Tage abgeschottet und in aller Ruhe seine Mannschaft auf die WM-Quali einschwören. Ohne Nebengeräusche und ohne Geläuf im Teamhotel. Beim SFV ist man wohl zur Erkenntnis gekommen, dass dies in Basel nicht möglich wäre, wo Besuche von Beratern, Freunden oder Familien zum Alltag gehören.

Dass sich die Nati im Ausland auf ihre Spiele vorbereitet, soll im Lauf der WM-Qualifikation aber nicht Schule machen. Sowohl vor den beiden Auswärtsspielen in Schweden und Slowenien im Oktober als auch vor dem Heimspiel gegen Schweden in Genf und dem Abschlussspiel in Pristina wird sich Murat Yakin mit seinem Team während eines Kurztrainingslagers im eigenen Land vorbereiten.