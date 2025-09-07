DE
Nati-Medienkonferenz
Was sagen Yakin und Widmer vor dem Slowenien-Spiel?

Vor dem WM-Quali-Spiel gegen Slowenien am Montagabend stellen sich Nati-Coach Murat Yakin und Verteidiger Silvan Widmer den Fragen der Presse. Die Medienrunde gibts ab 15:45 Uhr live im Ticker.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Pascal KeuschRedaktor Sport
vor 2 Minuten

Yakin über das Schweizer Kader

«Es gibt keinen Grund zu wechseln», sagt der Nati-Coach nach dem 4:0-Sieg gegen den Kosovo. Man werde sehen, ob Ricardo Rodriguez fit ist morgen. «Rici ist seit gestern auch wieder okay.» Und wenn er nicht 100 Prozent fit ist? «Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben genügend Alternativen.»

vor 4 Minuten

Yakin über das slowenische Team

«Wir haben mehrere Spiele beobachtet. Eine interessante Mannschaft, die diszipliniert und organisiert spielt.» Es werde ein zweikampfintensives Duell. Vor allem auf Topstürmer Benjamin Sesko müsse man aufpassen. Und dann haben sie ja auch noch Weltklassetorhüter Jan Oblak im Tor. 

vor 8 Minuten

Verkaufte Tickets

«Stand jetzt sind 10'200 Tickets verkauft», verkündet der Mediensprecher. Man hoffe aber noch auf einen kleinen Schub.

12:51 Uhr

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schweizer Nati einen Tag vor dem Spiel gegen Slowenien. Wie blicken Nati-Coach Murat Yakin und Verteidiger Silvan Widmer auf das zweite WM-Quali-Spiel? Hier bist du ab 15:45 live im Stream und Ticker mit dabei.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Georgien
Georgien
2:0
2
1
3
3
Türkei
Türkei
1
1
3
4
Bulgarien
Bulgarien
0:2
2
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
