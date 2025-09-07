Yakin über das Schweizer Kader
«Es gibt keinen Grund zu wechseln», sagt der Nati-Coach nach dem 4:0-Sieg gegen den Kosovo. Man werde sehen, ob Ricardo Rodriguez fit ist morgen. «Rici ist seit gestern auch wieder okay.» Und wenn er nicht 100 Prozent fit ist? «Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben genügend Alternativen.»
Yakin über das slowenische Team
«Wir haben mehrere Spiele beobachtet. Eine interessante Mannschaft, die diszipliniert und organisiert spielt.» Es werde ein zweikampfintensives Duell. Vor allem auf Topstürmer Benjamin Sesko müsse man aufpassen. Und dann haben sie ja auch noch Weltklassetorhüter Jan Oblak im Tor.
Verkaufte Tickets
«Stand jetzt sind 10'200 Tickets verkauft», verkündet der Mediensprecher. Man hoffe aber noch auf einen kleinen Schub.
Herzlich willkommen
Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schweizer Nati einen Tag vor dem Spiel gegen Slowenien. Wie blicken Nati-Coach Murat Yakin und Verteidiger Silvan Widmer auf das zweite WM-Quali-Spiel? Hier bist du ab 15:45 live im Stream und Ticker mit dabei.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
-2
0
4
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
4
3
2
1
0
1
2
1
0
1
4
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
5
3
2
1
2
3
3
1
-2
0
4
1
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
10
7
2
4
2
7
3
4
0
7
4
4
-1
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
9
12
2
3
6
9
3
4
4
6
4
4
-2
3
5
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
12
2
4
5
9
3
3
4
6
4
5
-8
3
5
4
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
5
10
2
4
4
8
3
3
7
7
4
4
-2
3
5
4
-14
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
8
12
2
3
4
7
3
4
1
5
4
4
-3
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
5
12
2
3
12
9
3
4
-1
6
4
4
-2
3
5
4
-14
0