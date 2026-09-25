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Pressekonferenz live
Was sagt Nati-Trainer Yakin zum Fall Embolo?

Die Nati startet am Samstag (20.45 Uhr) in Skopje gegen Nordmazedonien in die Nations League. Einen Tag vor dem Auftakt geben Coach Murat Yakin und Mittelfeldspieler Ardon Jashari Auskunft über die anstehende Kampagne.
Publiziert: 17:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Nati-Trainer Murat Yakin stellt sich am Freitag den Fragen der Presse.
Foto: Toto Marti
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
vor 1 Minute

«Entscheid kam nicht von mir»

Wurde Yakin in den Entscheid involviert? «Es ist kein sportliches Thema. Das ist eine Ebene des Verbandes. Ich habe auch mitdiskutiert und war involviert, aber der Entscheid kam nicht von mir», so Yakin.

vor 2 Minuten

Man sei sich zuvor einig gewesen, dass Embolo nach Absessen der Sperre zur Nati nachrücke, sagt Yakin zum Fall Embolo. «Das haben wir so kommuniziert und geplant. Das kürzlich die Meldung kam, ist leider so. ich rechne nach wie vor mit ihm. Wir können es nicht ändern. Wichtig ist, dass wir gut trainiert haben und uns auf den Fussball konzentrieren können. Alles andere besprechen wir im November», so der Nati-Coach. Denn es stehen wichtige Spiele bevor.

vor 6 Minuten

Stellungnahme zu Embolo

Die Pressekonferenz startet. Die Nati nimmt zuerst Stellung zum Fall Embolo und erläutert nochmals, dass Breel Embolo nicht am Zusammenzug teilnehmen wird. Der Fokus soll sich nicht auf eine einzelne private Angelegenheit richten, sondern auf das ganze Team und die sportliche Aufgabe. Embolo sei nur bei diesem Zusammenzug nicht dabei, für die November-Spiele gelte das nicht.

17:25 Uhr

Breel Embolo darf nicht zur Nati reisen

Wenige Stunden vor der Pressekonferenz aus Skopje kommt es am Freitagnachmittag zum nächsten Knall. Nach Nati-Captain Granit Xhaka stösst auch Breel Embolo nicht zum laufenden Zusammenzug. Hintergrund sind gefälschte Covid-Zertifikate für die der Nati-Stürmer verurteilt wurde. «Schweiz heute» hatte am Freitag das Strafmass aus dem Strafbefehl gegen Embolo publik gemacht. In Folge hat die Verbandsführung entschieden, dass Embolo nicht zur Nati reisen darf. Dazu dürften sich die Nati-Verantwortlichen an der Medienkonferenz auch äussern.

17:16 Uhr

Begrüssung

Die Schweizer Nati startet in die Nations-League-Kampagne 2026/27. Am Samstag steht in Skopje mit dem Duell gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr) das erste Spiel der dreiwöchigen Länderspielpause an. Am Tag vor der Auftaktpartie geben Nati-Coach Murat Yakin und -Mittelfeldspieler Ardon Jashari Auskunft. Bei uns bist du im Ticker ab 18.45 Uhr live bei der Pressekonferenz dabei.

Ende des Livetickers
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