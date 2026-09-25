Man sei sich zuvor einig gewesen, dass Embolo nach Absessen der Sperre zur Nati nachrücke, sagt Yakin zum Fall Embolo. «Das haben wir so kommuniziert und geplant. Das kürzlich die Meldung kam, ist leider so. ich rechne nach wie vor mit ihm. Wir können es nicht ändern. Wichtig ist, dass wir gut trainiert haben und uns auf den Fussball konzentrieren können. Alles andere besprechen wir im November», so der Nati-Coach. Denn es stehen wichtige Spiele bevor.