Die Nati-Spieler rücken am Montag im türkischen Belek ins Camp für die anstehenden Nations-League-Spiele ein – ausser Granit Xhaka. Der Captain fehlt.

Am Freitagabend macht Blick exklusiv publik: Nati-Captain Granit Xhaka (33) soll einen gefälschten Covid-Impfnachweis gekauft haben. Die Staatsanwaltschaft Luzern ermittelt wegen «einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung», wie ein Sprecher bestätigt.

Beim Schweizerischen Fussballverband laufen übers Wochenende die Drähte heiss. Und am Montagmorgen ist klar: Granit Xhaka rückt nicht ins Nati-Camp ein! Der Grund: Er hat auf Instagram zugegeben, dass er die Impfzertifikate erworben hat!

«Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert und uns gleichzeitig gesagt, dass er sich öffentlich dazu äussern und Verantwortung übernehmen wird», erklärt SFV-Präsident Peter Knäbel in einer Medienmitteilung. «Wir begrüssen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten. Für uns geht es jetzt darum, Ruhe in die Situation zu bringen und den Fokus voll und ganz auf die Mannschaft und die bevorstehenden Aufgaben in der Uefa Nations League zu richten.» Laut Knäbel werde man nach diesem Länderspielfenster die Situation gemeinsam mit Xhaka neu beurteilen und das weitere Vorgehen besprechen.

Xhaka hat angekündigt, voll mit den Behörden zu kooperieren. Mehr wollte er nicht sagen. Am Wochenende äusserte er sich nach der 3:5-Niederlage von Sunderland bei Man City gegenüber einem Journalisten der «NZZ». «Dazu gibt es keinen Kommentar. Ich habe heute Fussball gespielt. Und das zählt für mich momentan.» Ob ihn das Thema beeinträchtige? «Überhaupt nicht, ich hatte schon schlimmere Sachen», antwortet Xhaka.