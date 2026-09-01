Schweizer Klubs sollen auf eigene Jugend setzen

Jurendic möchte erreichen, dass die Schweizer Klubs wieder mehr auf junge Schweizer setzen: «Wir wollen, dass unsere Schweizer Spieler sich hier auf einem guten Niveau entwickeln können. Wir müssen mehr Vertrauen in unsere eigene Jugend haben. Nicht, dass sie in eine U17-Bundesliga wechseln müssen und wir dann keinen Einfluss mehr haben. Die Schweiz muss für einen hohen Ausbildungsstandard stehen. Nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Setzen wir die richtigen Schwerpunkte bei der Ausbildung?»