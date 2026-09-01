Doppelbürger-Thema ist wichtig
Wie will die Schweiz in Zukunft Talente binden? Marinko Jurendic über die aktuell heiss diskutierte Doppelbürger-Thematik: «Ich sehe diese kulturelle Verschiedenheit als grosse Chance. Man muss verstehen, dass es bereits früh losgeht. Spätestens in der U15 beginnt die Arbeit mit Eltern und Familien. Wir wollen frühzeitig binden und Vertrauen aufbauen. Wir möchten jedem Talent die Möglichkeit aufzeigen, was die Schweiz ihm bietet. Den Entscheid können wir am Ende nicht beeinflussen. Doch wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann muss es die logische Konsequenz sein, dass das Talent für die Schweiz spielt. Das ist unsere Aufgabe.»
Schweizer Klubs sollen auf eigene Jugend setzen
Jurendic möchte erreichen, dass die Schweizer Klubs wieder mehr auf junge Schweizer setzen: «Wir wollen, dass unsere Schweizer Spieler sich hier auf einem guten Niveau entwickeln können. Wir müssen mehr Vertrauen in unsere eigene Jugend haben. Nicht, dass sie in eine U17-Bundesliga wechseln müssen und wir dann keinen Einfluss mehr haben. Die Schweiz muss für einen hohen Ausbildungsstandard stehen. Nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Setzen wir die richtigen Schwerpunkte bei der Ausbildung?»
Gibt es wieder einen Direktor?
Ob es wieder einen klassischen Nati-Direktor geben wird, lässt Jurendic aktuell noch offen: «Wir wollen uns die Möglichkeit offenlassen. Wir müssen zuerst die Strukturen regeln. Wir haben die Strategie, jetzt folgen die Strukturen und erst dann kommen die Personen.»
Tami bleibt noch etwas
Wie von Blick angekündigt, bleibt Pierluigi Tami bis Ende Nations League bei der Nati. Jurendic: «Ich bin keiner, der verändert, nur damit verändert wird. Das, was jetzt erfolgreich war, wollte ich so beibehalten. Pierluigi hat sich bereit erklärt, seine Erfahrungen bis Ende der Nations-League-Kampagne weiter einzubringen.» Während dieses Prozesses werde die Frage nach der Nachfolge geklärt.
Das will Jurendic erreichen
Jurendic über seine Idee: «Wir wollen die Fussball-Schweiz zukunftsfähig machen. Wir werden uns fragen, ob wir im Scouting, bei der Datenerfassung und der Zusammenarbeit mit den Klubs gerüstet sind. Darum war es jetzt erstmals meine Aufgabe, zuzuhören. Ich will alles verstehen, bevor wir Entscheidungen treffen und Strukturen ändern werden.»
Jurendic über seine Pläne
Jetzt spricht Marinko Jurendic: «Für mich ist es ein nächster Schritt. Ich konnte in den vergangenen Jahren Erfahrungen sammeln. In der Schweiz und im Ausland. Als ich gehört habe, wo die Schweiz hinwill, bekam ich die Überzeugung, dass ich ein Teil davon sein will. Ich möchte den Schweizer Fussball für die Zukunft gestalten.»
Das erwartet der SFV
Was hat der SFV für Erwartungen an Jurendic? «Das Kernprojekt dreht sich um die Organisation rund um den Sport. Wir wollen eine mutige Person, die Ideen für die nächsten Generationen entwickelt.»
Knäbel über die neue Rolle
SFV-Präsident Peter Knäbel über die neu geschaffene Rolle des Chief Sports Officer: «Initiiert haben es die Mitarbeiter. Bei meinem Amtsantritt habe ich mit allen Mitarbeitern Sport gesprochen und dabei. Dabei wurde ein finaler Entscheidungsträger im Bereich Sport gefordert. Und eine Person, die die Synergien zwischen den Abteilungen herstellt. Diese Lösung bietet eine ausgewogene Lösung zwischen Sport und Administration.»
Medienchef Adrian Arnold eröffnet die Pressekonferenz und begrüsst Jurendic offiziell.
Gleich gehts los
Jurendic ist da und begrüsst die anwesenden Journalisten im Raum. In wenigen Augenblicken geht die Pressekonferenz los.
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