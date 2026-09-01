Pierluigi Tami bleibt doch noch bei der Nati.

Pierluigi Tami dreht eine Ehrenrunde. Wie Blick weiss, bleibt der langjährige Nati-Direktor doch noch etwas bei der Schweizer Nati.

Tami bleibt doch noch länger bei der Nati

Tami bleibt doch noch länger bei der Nati

Überraschende SFV-News: Wie Blick erfahren hat, bleibt der langjährige Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) noch bis Ende der kommenden Nations-League-Kampagne beim Schweizer Team.

Mitte Juli hatte sich Pierluigi Tami nach dem WM-Out gegen Argentinien mit feuchten Augen verabschiedet. Eine siebenjährige Ära endete in den USA, angedacht war der fliessende Übergang in die Fussball-Pension. Nun hat sich Tami aber bereit erklärt, sein Know-how für die Nations-League-Spiele gegen Nordmazedonien, Schottland und Slowenien bis zur endgültigen Derniere am 16. November einzubringen.

Jurendic will Tami behalten

Hintergrund der Tami-Ehrenrunde: Der neue Chief Sports Officer Marinko Jurendic will sich zu Beginn seines Engagements nach Blick-Informationen zuerst einen fundierten Überblick verschaffen und dann die Details des neuen Job-Profils erstellen. Deshalb will Jurendic Tami weiter leitend im Nationalteam haben. Ein Entscheid in diesem Personal-Dossier ist wohl spätestens gegen Ende des Jahres zu erwarten.

Um das grosse Bild und die gesamte Strategie in allen Nationalteams wird sich schon jetzt Jurendic kümmern, der seit rund drei Wochen im Amt ist. Tamis Zusatzschlaufe findet ausschliesslich in der Equipe von Murat Yakin statt.