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Oberschenkel-Verletzung
Routinier Rodriguez droht nächsten Nati-Zusammenzug zu verpassen

Ricardo Rodriguez fällt mit einer Oberschenkelverletzung einige Zeit aus, auch der nächste Nati-Zusammenzug ist in Gefahr.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Murat Yakin muss wohl beim nächsten Nati-Zusammenzug auf Ricardo Rodriguez verzichten.
Foto: AP Photo/Ed Zurga
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Es sind schlechte Nachrichten, die aus Turin zu den Nati-Fans dringen. Ricardo Rodriguez (34) hat sich eine Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird einige Zeit ausfallen. Wie lange der Linksverteidiger fehlen wird, gibt der Verein in seiner kurzen Medienmitteilung nicht bekannt.

Doch bei ähnlichen Verletzungen werden Ausfallzeiten von bis zu vier Wochen anberaumt. Beim Spiel von Torino gegen Parma (3:0) am vergangenen Wochenende war der 148-fache Nati-Spieler zwar im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Sollte Rodriguez tatsächlich einen Monat ausfallen, wäre auch der nächste Nati-Zusammenzug Mitte November in Gefahr.

Dann trifft die Schweiz in der nächsten Tranche der Nations League auswärts auf Slowenien (13.11.), drei Tage später geht es zu Hause gegen Schottland. Sollte Rodriguez ausfallen, müsste Trainer Murat Yakin auf Alternativen zurückgreifen. Beim letzten Zusammenzug gab Sascha Britschgi (20) sein Nati-Debüt. Der Parma-Profi kann sowohl hinten links wie auch hinten rechts spielen.

Neben Neuling Britschgi könnte auch ein Rückkehrer zum Handkuss kommen. Nachdem Miro Muheim (28) bei der WM noch im Kader war, fehlte der HSV-Akteur beim letzten Zusammenzug. Seither hat sich der Zürcher regelrecht in einen Rausch gespielt und war bei den beiden letzten Bundesliga-Siegen des HSVs der Matchwinner. Bei den Rothosen kam der ehemalige FCSG-Akteur im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, ist aber gelernter Linksverteidiger.

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