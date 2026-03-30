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Nati-Trainer Yakin stellt in Oslo um
Xhaka und Kobel gegen Norwegen nur auf der Bank

Nati-Trainer Murat Yakin plant zwei seiner Führungsspieler aus der Startelf zu nehmen gegen Norwegen. Während der Goaliewechsel geplant ist, sieht es bei Captain Granit Xhaka anders aus.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Zwei Nati-Anführer sitzen am Dienstag gegen Norwegen auf der Ersatzbank.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann, Lucas Werder und Toto Marti

Ganze zehn Wechsel hat Murat Yakin am vergangenen Freitag gegen Deutschland ab der Halbzeit vollzogen. Beim zweiten Testspiel gegen Norwegen ist bereits vor dem Spiel klar, dass der 51-Jährige mindestens zwei seiner Stammspieler aus der Startelf nimmt: Captain Granit Xhaka (33) und Goalie Gregor Kobel (28) sitzen am Dienstag ab 18 Uhr nur auf der Bank.

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Auf der Torhüterposition will Yakin seinem Ersatzgoalie und Nati-Strahlemann Yvon Mvogo eine Einsatzmöglichkeit geben, wie er es schon vor einem Jahr bei den Testspielen im März gemacht hat. Damals absolvierte Mvogo das zweite Spiel gegen Luxemburg, ein Jahr später heisst der Gegner Norwegen mit Superstar Erling Haaland.

Nati-Training ohne Captain

Weniger geplant ist der Wechsel von Captain Granit Xhaka. Der Sunderland-Star absolvierte gegen Deutschland nur eine Halbzeit aufgrund der Belastungssteuerung und seiner Verletzung an der Achillessehne, die Xhaka im Januar für ein paar Wochen ausser Gefecht gesetzt hatte. Für das Duell gegen Norwegen plante man eigentlich erneut mit einem Startelfeinsatz des Schweizer Rekordnationalspielers, doch darauf verzichtet man nun. Auch am Tag vor dem Spiel trainiert der Mittelfeldregisseur nicht mit der Mannschaft in Oslo. «Bei ihm zeigt sich die hohe Belastung. Er kann nicht von Beginn an spielen», so Yakin.

Ob Xhaka ganz auf sein 145. Länderspiel für die Schweiz verzichten wird, ist derweil noch unklar. Möglich wäre ein Kurzeinsatz, doch die Devise im Nati-Camp ist klar: Mit dem Captain will man auf keinen Fall ein unnötiges Risiko eingehen.

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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