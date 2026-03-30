Nati-Trainer Murat Yakin plant zwei seiner Führungsspieler aus der Startelf zu nehmen gegen Norwegen. Während der Goaliewechsel geplant ist, sieht es bei Captain Granit Xhaka anders aus.

Ganze zehn Wechsel hat Murat Yakin am vergangenen Freitag gegen Deutschland ab der Halbzeit vollzogen. Beim zweiten Testspiel gegen Norwegen ist bereits vor dem Spiel klar, dass der 51-Jährige mindestens zwei seiner Stammspieler aus der Startelf nimmt: Captain Granit Xhaka (33) und Goalie Gregor Kobel (28) sitzen am Dienstag ab 18 Uhr nur auf der Bank.

1:01 Kennen sich aus Zeit bei City: «Hoffe, dass Akanji Haaland im Griff haben wird»

Auf der Torhüterposition will Yakin seinem Ersatzgoalie und Nati-Strahlemann Yvon Mvogo eine Einsatzmöglichkeit geben, wie er es schon vor einem Jahr bei den Testspielen im März gemacht hat. Damals absolvierte Mvogo das zweite Spiel gegen Luxemburg, ein Jahr später heisst der Gegner Norwegen mit Superstar Erling Haaland.

Nati-Training ohne Captain

Weniger geplant ist der Wechsel von Captain Granit Xhaka. Der Sunderland-Star absolvierte gegen Deutschland nur eine Halbzeit aufgrund der Belastungssteuerung und seiner Verletzung an der Achillessehne, die Xhaka im Januar für ein paar Wochen ausser Gefecht gesetzt hatte. Für das Duell gegen Norwegen plante man eigentlich erneut mit einem Startelfeinsatz des Schweizer Rekordnationalspielers, doch darauf verzichtet man nun. Auch am Tag vor dem Spiel trainiert der Mittelfeldregisseur nicht mit der Mannschaft in Oslo. «Bei ihm zeigt sich die hohe Belastung. Er kann nicht von Beginn an spielen», so Yakin.

Ob Xhaka ganz auf sein 145. Länderspiel für die Schweiz verzichten wird, ist derweil noch unklar. Möglich wäre ein Kurzeinsatz, doch die Devise im Nati-Camp ist klar: Mit dem Captain will man auf keinen Fall ein unnötiges Risiko eingehen.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos