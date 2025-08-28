DE
Nati-Trainer Murat Yakin über Leon Avdullahu
«Hat sich nicht für den sportlichen Weg entschieden»

Leon Avdullahu hat sich gegen die Nati und für den Kosovo entschieden. Murat Yakin kennt diese Situation. Als Spieler hat der Nati-Trainer der Türkei einen Korb gegeben.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Blick_Portrait_2428.JPG
Gianfadri ConradVideo-Redaktor Sport
