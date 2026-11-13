Bei Augsburg Dauerbrenner und Vize-Captain, ist Fabian Rieder (24) längst auch in der Nati so richtig angekommen. Doch der Weg dorthin führte ihn über schwierige Phasen. Seine wichtigste Stütze war dabei stets seine Verlobte Lea, die ihn aus Krisen holte.

Tobias Wedermann Fussballchef

Aus der Startelf von Augsburg ist Fabian Rieder nicht mehr wegzudenken. In der laufenden Saison stand er in allen elf Partien von Beginn weg auf dem Platz und führte seine Mannschaft achtmal als Captain aufs Feld. Und auch in der Nati zählt er seit Jahren zu Murat Yakins (52) Lieblingsspielern und erhält entsprechend viel Spielzeit. «Für uns ist er immer ein sehr wichtiges Element, egal, ob er von Anfang an spielt oder von der Bank kommt», schwärmt der Nati-Coach von seinem Schützling.

Verlobte Lea Lehmann führte ihn auch durch dunkle Zeiten

Seinen Status musste sich der Berner hart erkämpfen. Immer an seiner Seite: Jugendliebe Lea Lehmann (25), seit vergangenem Sommer seine Verlobte. Sie folgte ihm von Bern zu allen Stationen in Frankreich und Deutschland und nahm dabei auch eigene Opfer in Kauf. «Das kann ich ihr nicht hoch genug anrechnen», zeigt sich Rieder dankbar.

Im Gespräch mit Blick erzählt er von einer besonders schweren Zeit, in der es ihm während mehrerer Tage die Sprache verschlug. Dank eines Geschenks von Lea fand er wieder aus der Krise und wurde zu einem noch besseren Spieler.

Wie Rieder den Weg aus mentalen Blockaden fand, welchen YB-Traum er hegt und wie sein Verhältnis zu Murat Yakin ist, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.