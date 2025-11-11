Manzambi über Captain Xhaka

«Er ist ein super Captain. Viele Mannschaften würden sich so einen Captain wünschen. Bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir ehrlich gesagt gar kein Bild von ihm gemacht. Ich kann aber nur sagen, dass er eine sehr gute und fröhliche Person ist. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Er hat mich sehr gut willkommen geheissen. Wir haben uns vor meinem ersten Zusammenzug schon etwas austauschen können. Er hat mir einige Ratschläge gegeben.»