Ende der PK
Das wars von der PK mit Johan Manzambi. Vielen Dank fürs Mitlesen.
Manzambi über seine Vorbilder
«Die Champions League zu gewinnen ist ein Ziel von mir. Ich habe aktuell aber keine Lieblingsmannschaft oder Lieblingsliga. Als ich ein Kind war, hat mein Bruder viel Manchester United – und manchmal Chelsea – geschaut. Also habe ich das auch geschaut. Mein erstes Shirt war von Real Madrid mit Ronaldo auf dem Rücken. Als Kind war ich Ronaldo-Fan.»
Manzambi über Feier-Pläne
Manzambis Teamkollege Christian Günter bei Freiburg hat am Wochenende für sein Rekordspiel 5000 Liter Bier im Stadion spendiert. Ob die Nati für eine mögliche Qualifikation schon etwas geplant hat, wurde er gefragt. «Wir haben noch nichts geplant. Es ist wichtiger, dass ich mich auf das Spiel konzentriere. Wenn wir gewinnen, können wir dann etwas planen.»
Manzambi über Captain Xhaka
«Er ist ein super Captain. Viele Mannschaften würden sich so einen Captain wünschen. Bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir ehrlich gesagt gar kein Bild von ihm gemacht. Ich kann aber nur sagen, dass er eine sehr gute und fröhliche Person ist. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Er hat mich sehr gut willkommen geheissen. Wir haben uns vor meinem ersten Zusammenzug schon etwas austauschen können. Er hat mir einige Ratschläge gegeben.»
Manzambi über U17-Spieler Mladen Mijajlovic, der auch in Freiburg spielt
«Wir schreiben manchmal. Er ist eine super Person und ein super Fussballer. Ich hoffe, er macht so weiter. Zwei von drei Spielen Mann des Spiels. Ich bin sehr glücklich für ihn. Wir sehen uns nicht regelmässig, nur manchmal. Aber wenn wir uns sehen, sprechen wir, auch mit dem Torhüter Pizarro.»
Manzambi zu seiner Zukunft
«Ich habe noch nicht mit der Familie überlegt, wie meine Zukunft aussieht. Bisher habe ich mit keinen anderen Klubs Kontakt.»
Manzambi über die U17-Nati
«Ich konnte ein paar Minuten von der WM schauen. Jeder Spieler ist anders, ich kann nicht sagen, wie andere den Sprung aus der U17 zu den Profis schaffen können. Nicht alle haben dieselben Bedürfnisse. Man muss sicher viel arbeiten und nie aufgeben.»
Manzambi nochmal über seinen steilen Aufstieg
«Meine Familie hilft mir sehr, dass ich nicht zu viel nachdenke und mit den Füssen auf dem Boden bleibe. Ich finde es wichtig, dass sie da sind, damit ich Schritt für Schritt vorgehen kann in meiner Karriere.»
Manzambi über Murat Yakin
«Ich habe ein gutes Verhältnis mit dem Coach im Klub. Der Unterschied zu Murat Yakin ist, dass man im Klub praktisch jeden Tag zusammen ist. Man kann Dinge sehen, die Murat in 10 Tagen nicht sehen kann. Aber beide Trainer (Schuster und Yakin, d. Red.) sind super Personen. Ich fühle mich mit beiden gut.»
Manzambi zur Europa League mit Freiburg
«Es hat sehr gute Mannschaften in der Europa League. Ich konnte aber noch nicht alle Spiele sehen. Wir nehmen Spiel für Spiel.»
