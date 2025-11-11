DE
Manzambi über seine Beziehung zu den Schweizer U17-Kicker
0:41
«Ich habe gesehen,...»:Manzambi über seine Beziehung zu den Schweizer U17-Kicker

Polyvalenter Nati-Shootingstar
«Ist mir egal, auf welcher Position mich Yakin aufstellt»

Am ersten vollen Tag des Nati-Zusammenzugs stellt sich Johan Manzambi an der Pressekonferenz (10 Uhr) den Fragen der Medienschaffenden. Was sagt Freiburg-Youngster vor dem Schweden-Spiel am Samstag?
Publiziert: 09:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
vor 14 Minuten

Ende der PK

Das wars von der PK mit Johan Manzambi. Vielen Dank fürs Mitlesen. 

vor 14 Minuten

Manzambi über seine Vorbilder

«Die Champions League zu gewinnen ist ein Ziel von mir. Ich habe aktuell aber keine Lieblingsmannschaft oder Lieblingsliga. Als ich ein Kind war, hat mein Bruder viel Manchester United – und manchmal Chelsea – geschaut. Also habe ich das auch geschaut. Mein erstes Shirt war von Real Madrid mit Ronaldo auf dem Rücken. Als Kind war ich Ronaldo-Fan.»

vor 18 Minuten

Manzambi über Feier-Pläne

Manzambis Teamkollege Christian Günter bei Freiburg hat am Wochenende für sein Rekordspiel 5000 Liter Bier im Stadion spendiert. Ob die Nati für eine mögliche Qualifikation schon etwas geplant hat, wurde er gefragt. «Wir haben noch nichts geplant. Es ist wichtiger, dass ich mich auf das Spiel konzentriere. Wenn wir gewinnen, können wir dann etwas planen.»

vor 20 Minuten

Manzambi über Captain Xhaka

«Er ist ein super Captain. Viele Mannschaften würden sich so einen Captain wünschen. Bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir ehrlich gesagt gar kein Bild von ihm gemacht. Ich kann aber nur sagen, dass er eine sehr gute und fröhliche Person ist. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Er hat mich sehr gut willkommen geheissen. Wir haben uns vor meinem ersten Zusammenzug schon etwas austauschen können. Er hat mir einige Ratschläge gegeben.»

vor 24 Minuten

Manzambi über U17-Spieler Mladen Mijajlovic, der auch in Freiburg spielt

«Wir schreiben manchmal. Er ist eine super Person und ein super Fussballer. Ich hoffe, er macht so weiter. Zwei von drei Spielen Mann des Spiels. Ich bin sehr glücklich für ihn. Wir sehen uns nicht regelmässig, nur manchmal. Aber wenn wir uns sehen, sprechen wir, auch mit dem Torhüter Pizarro.»

vor 26 Minuten

Manzambi zu seiner Zukunft

«Ich habe noch nicht mit der Familie überlegt, wie meine Zukunft aussieht. Bisher habe ich mit keinen anderen Klubs Kontakt.»

vor 28 Minuten

Manzambi über die U17-Nati

«Ich konnte ein paar Minuten von der WM schauen. Jeder Spieler ist anders, ich kann nicht sagen, wie andere den Sprung aus der U17 zu den Profis schaffen können. Nicht alle haben dieselben Bedürfnisse. Man muss sicher viel arbeiten und nie aufgeben.»

vor 31 Minuten

Manzambi nochmal über seinen steilen Aufstieg

«Meine Familie hilft mir sehr, dass ich nicht zu viel nachdenke und mit den Füssen auf dem Boden bleibe. Ich finde es wichtig, dass sie da sind, damit ich Schritt für Schritt vorgehen kann in meiner Karriere.» 

vor 33 Minuten

Manzambi über Murat Yakin

«Ich habe ein gutes Verhältnis mit dem Coach im Klub. Der Unterschied zu Murat Yakin ist, dass man im Klub praktisch jeden Tag zusammen ist. Man kann Dinge sehen, die Murat in 10 Tagen nicht sehen kann. Aber beide Trainer (Schuster und Yakin, d. Red.) sind super Personen. Ich fühle mich mit beiden gut.»

vor 35 Minuten

Manzambi zur Europa League mit Freiburg

«Es hat sehr gute Mannschaften in der Europa League. Ich konnte aber noch nicht alle Spiele sehen. Wir nehmen Spiel für Spiel.»

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
