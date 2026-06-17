Muheim fraglich gegen Bosnien
Der Einsatz von Miro Muheim (28) im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag in Los Angeles gegen Bosnien & Herzegowina ist fraglich. Der linke Aussenverteidiger zog sich am Sonntag im Training der Reservisten der Auftaktpartie gegen Katar (1:1) eine Muskelverletzung in der Wade zu und verpasste das Mannschaftstraining am Dienstag. Muheim ist der bisherige WM-Pechvogel der Nati: Gegen Katar unterlief ihm in der 94. Minute ein Eigentor.
Portugiese João Pinheiro pfeift zweites Schweizer Spiel
Zwei Tage vor dem zweiten Schweizer WM-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag um 21 Uhr MEZ) gibt die Fifa den Schiedsrichter bekannt: João Pinheiro wird das Duell im SoFi-Stadium von Los Angeles leiten. Für den 38-jährigen Portugiesen, der von seinen Landsmännern Bruno Jesus und Luciano Maia assistiert wird, ist es das Debüt an einer WM-Endrunde. In der abgelaufenen Saison hat er insgesamt acht Champions-League-Spiele geleitet, unter anderem das Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayern und PSG (1:1).
Für die Nati ist er kein Unbekannter: Im Oktober 2023 stand er beim EM-Quali-Spiel gegen Belarus (3:3) als Unparteiischer im Einsatz.
«Es ist noch nicht fünf vor zwölf»
Zwei Tage nach dem 1:1 gegen Katar erklärt Ruben Vargas an der Pressekonferenz in San Diego, worauf es jetzt im nächsten Spiel gegen Bosnien & Herzegowina ankommt. Der Nati-Flügel gibt zu, dass die Ausgangslage nach dem Remis zum Start nicht einfacher geworden ist. Und auch Blick-Fotograf Toto Marti findet: «Es ist noch nicht fünf vor zwölf, aber fünf nach halb zwölf …»
Es gibt kaum eine Persönlichkeit aus der Fussballwelt, die nicht schon vor der Linse von Toto Marti gestanden hat. Pünktlich zur WM öffnet unser renommierter Fotograf seine Schatzkiste und präsentiert täglich eines seiner Lieblingsbilder. Marti knipst seit über 26 Jahren für den Blick – zum sechsten Mal ist er an einer WM.
Es gibt kaum eine Persönlichkeit aus der Fussballwelt, die nicht schon vor der Linse von Toto Marti gestanden hat. Pünktlich zur WM öffnet unser renommierter Fotograf seine Schatzkiste und präsentiert täglich eines seiner Lieblingsbilder. Marti knipst seit über 26 Jahren für den Blick – zum sechsten Mal ist er an einer WM.
Hohe Zuschauerquoten bei WM-Auftakt der Nati
Den Auftakt in die WM hat sich die Nati definitiv anders vorgestellt. Nach langer Führung kassieren die Schweizer gegen Katar den späten Ausgleich und müssen sich so mit einem Punkt begnügen. Mitgelitten haben nicht nur die Schweizer Fans im Stadion, sondern auch etliche vor dem Fernseher. Laut SRF haben bis zu 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Auftaktspiel der Nati im Fernsehen mitverfolgt – und das ohne die Berücksichtigung von Public Viewings. Das entspricht einem Marktanteil von 77,4 Prozent.
Fassnacht macht auf Andrighetto
In der Startelf wird Christian Fassnacht (32) wohl nicht stehen. Gesprochen wird wenige Stunden vor Anpfiff dennoch über ihn. Wie alle Spieler musste auch er seinen Namen für den offiziellen Aussprache-Guide der WM einsprechen. Dieser soll Fans, Journalisten und Kommentatoren dabei helfen, die Namen korrekt auszusprechen. Während seine Teamkollegen dabei schlicht ihre Namen nannten, entschied sich Fassnacht für eine kreative Variante: Seinen Vornamen sprach er auf Englisch aus. Aus Christian wurde plötzlich «Kristiän». Den Nachnamen hingegen spricht er auf Deutsch aus. Das sorgt im Netz für einige Schmunzler und weckt Erinnerungen an Eishockey-Star Sven Andrighetto. Dieser sprach bei den Olympischen Spielen im letzten Winter seinen Nachnamen ebenfalls mit englischem Akzent aus und ging damit viral. Wenige Monate später gehört die humorvolle Bühne Fassnacht.
Honduraner pfeift erstes Nati-Spiel
Wenn die Schweiz am Samstag gegen Katar ins WM-Turnier eingreift (21 Uhr), kommts für Said Martinez zur Premiere. Der 34-jährige Schiedsrichter aus Honduras wird erstmals ein Spiel an einer WM leiten. Bei der WM 2022 war Martinez bereits mehrmals als vierter Offizieller im Einsatz.
Erste Schlangen-Sichtung im Nati-Camp
Am Mittwochmorgen Ortszeit war es so weit: Im Camp der Schweizer Nationalmannschaft wurde die erste Schlange gesichtet. Zwei Mitglieder des Staffs haben das Tier in unmittelbarer Nähe des Hotel-Golfplatzes entdeckt. Ob es sich dabei um eine ortsansässige und giftige Klapperschlange gehandelt hat, ist nicht bekannt.
Schon vor dem Abflug nach San Diego machte der Schweizerische Fussballverband darauf aufmerksam, dass es in der Nähe des Hotel-Golfplatzes zu Begegnungen mit Schlangen kommen könnte, da es dort mehrere ruhige und naturbelassene Stellen gibt. Fürchten müssen sich die Nati-Spieler allerdings nicht, wie der kalifornische Schlangenfänger Bruce Ireland (61) gegenüber Blick erklärt. Man solle einfach davonlaufen: «Schlangen werden erst gefährlich, wenn sie glauben, dass für sie eine Gefahr besteht. Darum ist das Dümmste, was man machen kann, eine Schlange zu attackieren.»
Nati-Stars im Baywatch-Look
Fabian Rieder, Silvan Widmer oder Nico Elvedi müssen sich nicht vor David Hasselhoff in seiner Primetime verstecken. Der SFV hat am Montagabend als Überraschung für die Nati-Spieler einen Teamevent organisiert. Am Strand von La Jolla hatten die Akteure freie Zeit, um unterschiedlichen Aktivitäten nachzugehen oder Spiele zu spielen. Fotos zeigen die Nati-Stars beispielsweise in roten Badeshorts beim Beachvolleyball – ganz im Baywatch-Look. «Dann gab es noch einen Teambuilding-Event sowie ein Abendessen am Strand. Ich glaube, es hat uns allen sehr viel Spass gemacht», sagt Djibril Sow am Tag danach. Auch SFV-Präsident Peter Knäbel habe die Gelegenheit genutzt, um eine motivierende Rede zu halten. «Es war richtig gut für das Teamgefühl», sagt Djibril Sow über den Abend.
Embolo kämpft mit dem Jetlag
Die Schweizer Nationalmannschaft ist grösstenteils in der Zeitzone Kaliforniens angekommen und hat sich an die neun Stunden Zeitverschiebung im Vergleich zur Heimat angewöhnt. Bis auf einen Spieler: «Breel hat mir gesagt, dass er noch Mühe hat», sagt Djibril Sow über den Nati-Stürmer, der mit Verspätung in San Diego angekommen ist. «Vermutlich wird es bei ihm noch zwei, drei Tage dauern.»
Feuer-Alarm in der Nähe der Nati
Ein sich rasch ausbreitender Buschbrand ist rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp im bewohnten Sorrento Valley ausgebrochen. Das Feuer brach gemäss lokalen Medien am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr Schweizer Zeit) aus und breitete sich schnell auf eine Fläche von rund 18 Hektaren aus.
Die kalifornische Feuerwehr berichtet, dass Hochspannungsleitungen bedroht sind und das steile Gelände die Eindämmung des Feuers erschwert. Das Polizeidepartement von San Diego erliess um 10 Uhr Ortszeit Evakuierungsbefehle und forderte die Anwohner des betroffenen Gebiets auf, dieses umgehend zu verlassen.
Auch die Nati ist betroffen: Das Nati-Hotel Fairmont Grand in Del Mar befindet sich in einem Bereich für den eine Warnung ausgesprochen wurde von der Polizeibehörde. Beim SFV und der Fifa beobachtet man die Situation genau, zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Gefahr oder Handlungsbedarf. Das Trainingsareal, wo sich die Nati am Montagmittag aufhält, grenzt zwar an den Bereich, doch aktuell gibt es keine Warnung für die Bevölkerung.
Mehr zum Brand in der Nähe des Nati-Camps gibts hier.
Nati-Stars besuchen Baseball-Spiel
Den freien Samstagabend nach dem Testspiel gegen Australien (1:1) nutzten die Nati-Spieler für einen Ausflug in den Petco Park. Dort verfolgte die Mannschaft, wie die das Baseball-Team der San Diego Padres einen 3:2-Erfolg gegen die New York Mets einfuhr. Am Sonntag steigt die gleiche Begegnung noch einmal – zum dritten Mal in Folge. In der MLB, in der jede Franchise 162 Saisonspiele (ohne Playoffs) austrägt ist das so üblich.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0