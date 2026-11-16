Zum 100. Länderspiel ihres Mannes gibt Kristina Freuler vor dem Schottland-Spiel erstmals ein Interview. Remo Freuler sei zu Hause wie auch auf dem Platz ein Ruhepol, erklärt die Ostschweizerin.

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Es muss Grosses passieren, damit sie denkt: ‹Ich stehe auch mal vor die Kamera›», führt SRF-Moderator Jeff Baltermia Kristina Freuler ein. Die Ehefrau von Nati-Jubilar Remo Freuler (34) gibt vor dem 100. Länderspiel ihres Mannes ihr allererstes Interview.

«Ich bin etwas aufgeregt, aber für Remos 100. Spiel mache ich es gern», erklärt die Ostschweizerin, die das spezielle Spiel ganz in der Nähe ihrer Heimat verfolgen kann. «Es ist ein Riesentag für uns. Unser Sohn ist auch dabei heute, er ist Remos grösster Fan natürlich. Meine ganze Familie und Remos Familie sind da. Wir hoffen auf ein Tor von Remo.»

Ob der auf dem Feld so ruhige und abgeklärte Remo Freuler privat auch mal aus der Haut fahre, wird Kristina Freuler gefragt. «Sehr, sehr selten. So wie er auf dem Platz ist, ist er auch zu Hause.» Man habe ihn in Italien nicht umsonst den «Iceman» genannt.

Xhaka-Vergleich bringt sie zum Lachen

Auch im Haushalt habe Familienvater Remo alles im Griff. «Er ist Herr der Lage und was mich auch fasziniert, ist, dass er diszipliniert und ruhig ist, auch wenn es um die Kinder geht. Er nimmt es, wie es kommt, wie im Fussball. Er hat seinen Alltag mit drei Kindern gemeistert. Hut ab.»

Über den Xhaka-Vergleich muss die serbisch-schweizerische Doppelbürgerin lachen. Also ist es zu Hause wie auf dem Platz mit Granit Xhaka (34)? Freuler der Ruhige, Xhaka und Kristina Freuler die Emotionaleren? «Ja, genau. Ich bin temperamentvoller, er ruhiger. So gleicht sichs etwas aus», erklärt sie grinsend.

Captainbinde und 100. Spiel für Remo und ein erstes Interview von Kristina Freuler. Ein wunderbares Jubiläum.